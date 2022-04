Sindicalizados definirán hacer desfile en mayo

Será en asamblea general de los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), como se determine la realización del desfile del 1 de mayo en el municipio por parte de este sector.

Así lo dio a conocer el secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), Rafael Camacho Camacho, quien aseguró que se tiene previo llevar a cabo la próxima semana una reunión entre los 750 agremiados en aras de tomar una decisión sobre su participación en el desfile con motivo del Día del Trabajo.

Local Sindicalizados del municipio exigen mejores prestaciones en salud

Apuntó que por varios años este acto de protesta pacifica en el municipio no se ha realizado, sin embargo, este año existen las condiciones para ello, por lo que los trabajadores determinarán si se lleva a cabo como en años anteriores en los cuales de realiza un recorrido por varias calles céntricas del municipio con lonas y pancartas mediante las cuales externan su inconformidad por las condiciones laborales en las que se encuentran.

“Ahorita todavía no definimos si se va a desfilar o no, ya asamblea de trabajadores estará determinando si se desfila o no, nosotros estaríamos convocando la semana entrante, días antes del Día del Trabajo por definir si se desfila o no, esperamos tener buena respuesta”.

Agregó que en dado caso que los trabajadores participen este próximo 1 de Mayo en el desfile, será como todos los años, de manera pacifica y con un recorrido por las principales calles de San Juan del Río con la finalidad de que los trabajadores externen su inconformidad ante la falta de mejores condiciones laborales.