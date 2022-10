“Sobreviví al cáncer de mama”, mujeres sanjuanenses dan su testimonio

Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que ha atacado a muchas mujeres que, una vez superado, comparten y alientan a otras a luchar con entereza y a no rendirse ante esta enfermedad que por momentos sucumbe a las familias completas.

Así lo expresaron tres mujeres sanjuanenses, hoy guerreras sobrevivientes al cáncer de mama; María Enriqueta Flores Hernández, Dolores Sosa Solano y María Paz Esquivel Esquivel, quienes de distintas maneras vivieron el cáncer de mama, pero gracias al amor y fortaleza incondicional que recibieron no solo de sus familiares sino de sus amigos y de los profesionales de la salud de Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama A.C., (Muccam) capitulo San Juan del Río, hoy son testimonios de vida que ayudan y orientan a quienes tienen esta detección.

Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y María Enriqueta Flores Hernández de 57 años de edad, compartió que fue en el año del 2020, cuando el cáncer fue detectado en su cuerpo, etapa en la cual en ese momento se encontraba en II-B, por lo que para contrarrestar los efectos de la enfermedad, fue necesario que recibiera 12 quimioterapias y 16 radioterapias, procesos médicos que vivió con la zozobra por el comportamiento de las células cancerígenas.

Aunque en ese mismo año se detonó la pandemia por Covid-19, aseguró que en lo único que se mantenía ocupada, era en su proceso de recuperación, el cual con orientación y el acompañamiento de los profesionales de la medicina, poco a poco se fue recuperando, actualmente, indicó, que con un tratamiento que implica ingerir una pastilla diario para evitar el regreso del cáncer.

“Fue exitoso el tratamiento para mí, mi cuerpo lo aguantó adecuadamente y pues dos gracias a Dios por permitirnos estar aquí un día más y hoy por hoy, como toda noticia, no hay noticias buenas ni malas, por algo pasan las cosas y cuando recibes una noticia así, te sales de balance porque en realidad nos aves que está pasando”.

Como ella, también tuvo que pasar por esos procesos angustiantes Dolores Sosa Solano de 58 años de edad, quien explicó que desde los 52 años a ella le detectaron el cáncer, y aunque ha seguido el proceso de recuperación de manera adecuada, aún no ha podido ser dada de alta, por lo que confió en que pronto tenga esa buena noticia.

“Mi caso también fue sorpresivo, porque nadie se esperaba esta enfermedad, a mí me la detectaron a los 52 años de edad y creo en Dios, en que pronto termine mi tratamiento, es muy difícil recibir la noticia y todo lo que viene adelante”.

Exhortó a las mujeres a estar pendientes y atentas “a la menor señal que les de su cuerpo, que no hagan caso de que no se hagan mastografía por que hace daño, desde que empieza el periodo menstrual es necesario estar atentas, no está en nuestras manos detener esto, no hay prevención, solo hay detección si es duro pero gracias a Dios vamos sobrellevando todo esto”.

Refirió que todo su proceso fue en el servicio de salud pública y fue un atención de manera integral y puntual el que recibió, sin embargo, las horas y días no fueron fáciles de sobrellevar durante los primeros años, pero igualmente, con el apoyo de sus hijas y esposo, hoy compartió su testimonio de superación a la enfermedad.

Para María Paz Esquivel Esquivel de 74 años de edad, no fue fácil el camino, pues digerir una noticia así, aseguró que por momentos hace sentir angustia y temor de lo que pasará, pero después de todo lo que ha vivido, se consideró una verdadera guerrera, porque no solo ha sobrevivido al cáncer de mama sino también cervicouterino.

“Desde mayo de 1993 me comenzó el cáncer y yo me detecté una bolita y luego luego fui a ver al doctor y me pidió estudios para ver qué era, me hicieron una biopsia sin anestesia y al salir el tumor desgraciadamente era cáncer y era cáncer maligno, en la Ciudad de México me internaron y cinco doctores se reunieron y determinaron que no me retirarían el seno, esa era la intención, en junio de ese año empezaron las quimioterapias y 25 radiaciones, después de eso, me tuvieron en revisión médica medicada con pastillas”.

Después de haber sido diagnosticada con el cáncer, por siete años permaneció en tratamiento para contrarrestar su desarrollo y al término de este periodo, fue dada de alta, pero el cáncer no cedió, en octubre del 2011 regresó el padecimiento y fue intervenida quirúrgicamente para evitar mayor afectación.

“Me quitaron todo el seno, me quitaron todos los ganglios porque estaban mal, entonces otra vez fueron 6 quimioterapias, desde entonces no me han dejado de dar la pastilla, incluso por lo regular en estas fechas se agota”.

La adversidad de María Paz Esquivel siguió, pues apenas hace un año y medio, ella fue diagnosticada con cáncer cervicouterino, al grado de haber sido necesario que le retiraran la matriz y los ovarios, por lo que eso ha generado que tenga un continuo seguimiento en su tratamiento contra el cáncer, con la plena confianza, dijo, en Dios, en que pronto será dada de alta pues a finales del año, será revisada en su proceso de recuperación.

“En diciembre si ven que estoy bien y me ven bien, me darán de alta, aquí estoy, desgraciadamente con los tratamientos de quimios y todo, pues perjudica mucho la salud, para que digo que me duele, si he pasado tanto”.

María Enriqueta, Dolores y María Paz, son tres mujeres que han superado la enfermedad, hoy a través de Muccam se suman a la causa muy conscientes de las cicatrices que la enfermedad les ha dejado, y hoy es una motivación más para celebrar la vida.