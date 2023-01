Sube precio del gas LP, cuesta $19.28 el kilo

Durante las primeras tres semanas de enero, el gas LP ha visto una tendencia al alza en su precio, toda vez que, de la primera semana del mes al día de hoy, el costo por kilo de gas LP pasó 18.79 pesos a 19.28 pesos en el municipio de San Juan del Río, lo anterior de acuerdo con datos de las tablas de precios máximos aplicables de gas LP a consumidores finales publicadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

De igual forma, a lo largo de las tres primeras semanas del año, el precio por litro de gas LP en el municipio ha sufrido un incremento pues paso de 10.14 pesos el 1 de enero a 10.41 pesos al día 16 de este mes, datos también referidos dentro de las tablas de precios máximos aplicables que la CRE publica semana a semana desde julio de 2021.

Frente a esta situación, madres de familia aseguraron que, si bien el incremento ha sido ligero en estas primeras semanas, de acuerdo a su experiencia avizoran que los precios de este producto continúen incrementándose en los próximos meses.

Local Denuncian malos olores en zona oriente

Recordaron que a principios de mayo del año pasado el precio por kilo de gas en el municipio alcanzó el máximo histórico de 26.29 pesos, de manera que, dijeron, los incrementos constantes que ha habido en los últimos 15 días pueden ser una señal de que el costo de gas LP va a seguir incrementando al menos durante el primer semestre del año.

“En diciembre no estuvo tan caro el gas o bueno si hacemos la comparación con ahorita, sí ha subido algo, no es mucho pero sí ha subido. Creo que es por las fechas, siempre iniciando el año todo sube y el gas no se queda atrás, la situación aquí es que no llegue a subir tanto como el año pasado, hubo unos meses donde sí estaba realmente muy caro, ya no sabía uno qué hacer porque en todos lados estaba igual”, comentó Julieta.

Indicó que la última vez que compró un cilindro de gas con capacidad de 30 kilos fue apenas el viernes pasado, el cual tuvo un costo de 586 pesos, lo que, afirmó, significa una disminución considerable con los precios registrados en mayo del año pasado, pues en aquella ocasión llegó a pagar más de 700 pesos.

Finalmente, indicó que estos incrementos constantes en el precio del gas LP se unen a otros productos que han aumentado sus costos, especialmente aquellos de la canasta básica. De hecho el fin de semana pasado El Sol de San Juan del Río reportó que varias frutas y verduras han incrementado su precio, esto debido a las bajas temperaturas que se han registrado en la última semana.