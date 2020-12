Supervisan trabajos en Santa Rosa

En recorrido de trabajo, el Presidente Municipal de San Juan del Río, Guilermo Vega, supervisó la obra de mejoramiento de la plaza cívica de Santa Rosa Xajay y anunció el arranque de la sustitución de luminarias, de lámparas amarillas de vapor de sodio a nuevo alumbrado tipo led.

Acompañado por el Secretario de Obras Públicas, Víctor Marín y por el Delegado de la comunidad, Rafael Hernández, recorrió varias calles de la comunidad para constatar los avances en la transformación de esta localidad, además de que entregó la calle Ignacio Zaragoza que presentaba un gran deterioro.

Local Piden que ciudadanos vigilen tema ambiental

“Vengo a 2 cosas, a cumplir mi palabra, porque hoy iniciamos la sustitución del alumbrado viejo y amarillo, ahora en Santa Rosa habrá luz led, para mayor seguridad y que la comunidad se vea más bonita. También venimos a supervisar el avance de la obra de mejoramiento de su plaza cívica, que estará lista en un par de meses, tendrá un arcotecho nuevo y otras mejoras, para que puedan realizar sus actividades de mejor manera”, afirmó Memo Vega.

Al recorrer la calle Ignacio Zaragoza, comentó: “esta calle era un desastre, yo creo en 50 años no habían volteado a verla, me da gusto que ahora esta calle esté muy bonita. No paramos de trabajar por San Juan del Río y por Santa Rosa Xajay”.