Termómetro desciende en Amealco de Bonfil

Durante la última semana, las mañanas en el municipio de Amealco de Bonfil han registrado entre 1 y 4 grados centígrados, factor que ha generado que, los pobladores saquen las chamarras para abrigarse del frío y mantenerse a temperatura ambiente.

Y es que, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apenas este viernes la temperatura descendió hasta 3 grados centígrados, lo que además ocasionó que la neblina fuera demasiado densa, y que dejara al descubierto algunos paisajes de la zona centro y localidades que se cubrieron por esta masa fría.

De acuerdo con los comerciantes del primer cuadro del Centro Histórico indicaron que, en esta temporada se ha sentido con mayor intensidad el frío en comparación con años anteriores, y que incluso las calles de este pueblo mágico se quedan solas alrededor de las 20 horas.

"En esta ocasión el frío está pegando más fuerte, algunos dicen que es por el cambio climático, pero todas las mañanas la neblina cubre todo el jardín y nos impide ver el paisaje. En las comunidades no se diga, hace bastante frío, es insoportable para los niños y los abuelitos".

María García Hernández, es una de las comerciantes que ofrece gelatinas por las mañanas y mencionó que, aunque ya está acostumbrada al clima de su natal Amealco, e incluso los vehículos registran una capa gruesa de hielo, aunque indicó que el periodo más frío apenas está por llegar.

"El frío bueno todavía no empieza bien, a veces lo sentimos desde A mediados de diciembre y todo enero, ahorita por ejemplo yo ya no voy a vender gelatinas más bien voy a ofrecer atole o café de olla porque si no no se vende. En las comunidades es donde hace mucho frío allá cuidamos a nuestros adultos mayores".

Sostuvo que, en regiones como La Laguna de Servín, La Beata y Palos Altos, es donde el invierno se hace más crudo, y la gente que se dedica al campo opta por hacer sus actividades en las tardes, ya que, en las mañanas es riesgoso porque aseguró, entre las brechas se acumula una ligera capa de escarcha debido a la baja temperatura.