Trabajadores buscan empleos más relajados: CTM

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la región, J. Santos Nemesio Alonso, calculó que diariamente salen cerca de tres mil trabajadores sanjuanenses a laborar a los diferentes parques industriales de la capital queretana y El Marqués, atribuyendo a la poca carga laboral que varias de las empresas de estos sitios tienen.

Comentó que en reiteradas ocasiones se ha comentado en mesas de trabajo con empresarios, autoridades laborales y representantes sindicales, que el salario que se otorga en la entidad está homologado, por tal motivo no existen desigualdades para que pueda ser un motivo emigrar de un a otro municipio, sin embargo, se ha identificado que tal vez es la menor carga laboral que se tiene, pues en los últimos años era un menor número de trabajadores sanjuanenses lo que diariamente salían, pero son más.

Local Aumenta mano de obra foránea en San Juan

“En la actualidad, por lo que se ha manejado en reuniones en el estado de Querétaro, hay un nivel de salarios equiparado, simplemente es la creencia de que hay trabajos mejor pagados, son trabajos más relajados, son otras condiciones de trabajo, son menos forzados, porque en la actualidad ya hay muchas empresas con trabajo mecanizados, pero en si la labor es la misma”.

Este fenómeno dijo que se ha presentando por 10 años en el municipio de San Juan del Río, por lo que consideró que solo se trata de movilidad laboral, ya que si bien, van experimentar a otras zonas laborales, terminan integrándose a espacios empleadores que estén cercanos a sus domicilios, por el desgaste no solo físico sino económico que ello representa.

“Lo que se ve y se está viviendo es algo que no entendemos, las condiciones económicas de una empresa y otra son las mismas, es un fenómeno que está sucediendo en los últimos año en virtud de que a la juventud, también no le interesa mucho hacer antigüedad en empresa, buscan aquí, buscan allá como que no hay un interés, se van a pesar de que se ha buscado la alternativa para que no emigren a otros lugares como Bernardo Quintana, pero es algo extraño”.

Finalmente dijo que la mayoría de los trabajadores experimentan la movilidad, mientras unos de San Juan del Río se van para El Marqués, otros se van para empresas ubicadas en la capital queretana y después de varios años, buscan reintegrarse a algunas firmas sanjuanenses en las que hayan trabajado.