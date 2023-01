Trabajadores golpeados por inflación

La inflación registrada en lo que va del año, ha generado agobio y preocupación entre los trabajadores obreros, dado que durante la primera quincena del 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor llegó a 7.94 por ciento a tasa anual, es decir, un incremento mayor en los últimos dos meses.

Así lo refirió el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en la región, Dimas Peralta Alegría, quien aseguró que poco es el acceso a los productos de la canasta básica que han tenido los representados, pues fraccionadamente en dos quincenas han tenido que adquirir lo básico para el hogar.

Indicó que la inflación se ha mantenido a la alza y eso ha generado que el incremento al salario mínimo para este año haya quedado inservible derivado de los gastos mayores que ahora tienen que realizar.

Local Sin contagios de Covid-19 entre sindicalizados de Tequisquiapan

“Este año de nada sirvió el aumento que se dio al salario mínimo, por un lado dijeron que con eso, los trabajadores podrían vivir dignamente y esto no es vivir dignamente, tanta alza en los productos de la canasta básica, ellos no tienen otra más que dividir sus gastos y programar a la semana o a la quincena lo que vayan a comprar conforme sus prioridades, no pueden adquirir todo de un solo golpe, porque así es como la inflación les ha golpeado”.

El dirigente sindical apuntó que la mayoría de los trabajadores buscan contar con tiempo extra a la semana en sus sitios de trabajo, con la finalidad de obtener un mejor pago remunerativo, ya que de poco les ha servido el salario que están obteniendo por sus labores si el incremento en los productos de la canasta básico asimismo van en incremento.

“Estamos tratando de apoyar esta iniciativa de que les den oportunidad de trabajar más, la mayoría ha pedido que les dejen trabajar más tiempo extra precisamente para tener un poco más de dinero y poder solventar los gastos de la casa porque todo ha estado subiendo que de nada sirvió que se haya dado un aumento al salario como se ha dicho sino se ha podido controlar la inflación”.

Finalmente reiteró que el poder adquisitivo continúa desfasado por los procesos de inflación registrados en los últimos años, por lo que se espera contar con una estabilidad por lo menos en la inflación y parar la serie de aumentos registrados en los productos de la canasta básica.