Transportistas piden más seguridad: PRI

Transportistas que circulan por la Carretera Federal México-Querétaro se niegan a utilizar vías alternas debido al alto costo de peaje que se cobra y por la inseguridad que se suscita en algunas de estas vialidades, afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos.

Lo anterior lo comentó luego de señalar que debe de considerarse la opción de redireccionar a los vehículos pesados por otras vialidades, como el Macrolibramiento Palmillas-Apaseo El Grande, a fin de evitar accidentes sobre la también conocida autopista 57. Sin embargo, aseguró, los transportistas se niegan a emplear vías alternas por los dos temas antes referidos.

Detalló que esta situación ha sido expuesta en diferentes reuniones que el Comité Directivo Estatal del PRI ha sostenido con transportistas. Ante ello, agregó que entre las principales demandas de este sector están la disminución del costo de peaje, así como las medidas suficientes que garanticen su seguridad mientras transitan por estos caminos carreteros.

“Yo me he sentado con transportistas desde hace mucho, ¿y cuáles son dos demandas principales? Es el costo, porque obviamente es mucho más costoso, es un tema económico. Y el tema de seguridad, a nosotros nos han dicho que si no transitan por ahí o por las vías alternas es justo por esos dos factores que no son cualquier factor”, apuntó.

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Federal y a las instancias competentes, a fin de que se involucren para dar atención a las problemáticas que enfrenta el sector de transportistas. “Creo que ahí la autoridad, hoy si el llamado, en vez de andar pensando nada más en lo electoral (...), (debe) de estar pensando realmente cómo aminorar estas problemáticas”, dijo.

Respecto a las obras que se ejecutan en la Carretera Federal México-Querétaro señaló que es necesario que la instancia competente de celeridad para su conclusión, pues desde sus inicios se han registrado accidentes que cobran la vida de personas, como el sucedido el pasado 3 noviembre.

Asimismo, aseveró que es inaceptable que las rampas de frenado estén cerradas, lo cual representa un riesgo más para quienes transitan por esta autopista.

“Lo que se cobran son vidas todos los días. Lo que acaba de pasar hace unos días, el 3 de noviembre, es terrible (…). No puede ser que esas rampas estuvieran cerradas, o sea es para cárcel. En otro país, el titular, funcionario responsable estaría en la cárcel, literal”, manifestó.