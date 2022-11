Va Cabrera por mitigación de accidentes en la 57

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia informó que, tras el incidente vehicular que se suscitó la tarde - noche de este jueves, buscará la manera de que en conjunto con la federación se puedan mitigar los percances en la carretera federal 57.

Y es que precisó que el tramo de Palmillas y hasta San Gil, que es lo que corresponde a San Juan del Río, contempla una acentuada estadística de accidentes mortales por diferentes circunstancias, factor que preocupa para el transporte pequeño y de carga que atraviesa por esta arteria.

Recalcó que, son por diversos factores que pasan este tipo de percances en la cinta de rodamiento, que, como este jueves deja personas sin vida, lesionados y cuantiosos daños materiales, aunado a que los vecinos justo de la comunidad de Palmillas le han planteado la problemática de que es urgente que se habiliten las rampas de frenado.

“Platicando me comentan que, están cerradas las rampas de frenado eso es algo muy delicado, yo esto lo veo como una situación muy compleja, las máquinas y los fierros no tienen palabra de honor. Yo me estaré acercando con las autoridades competentes que están a cargo de la 57 para externar estas preocupaciones que tenemos todos los que transitamos por la 57”.

El edil destacó que, más que exigir, el llamado es trabajar y hacer mesas para que esta situación se pueda aminorar en la cuestión de los accidentes, sobre todo, porque, dijo van cuatro años aproximadamente que los incidentes se han intensificado en este tramo desde la pendiente de la zona de barbacoas de Palmillas y por el tramo de las acciones de modernización.

“Tenemos que ser gobiernos sensibles y humanos, vamos a ver cuáles son algunas alternativas para aminorar lo más que se pueda la probabilidad de más accidentes en el tramo de Palmillas y San Juan del Río que sin duda es el tramo más accidentado de los últimos meses y en los últimos cuatro años”.

LESIONADOS

Al cuestionar el mandatario municipal sobre el estado de salud de los lesionados, informó que, aunque desconoce con exactitud el proceso de sanación de cada uno, añadió que su gobierno está abierto a contribuir en lo que pueda y a ser solidarios con quienes lo requieran y se acerquen a su administración.