Vecinos piden rehabilitar arcos de La Sabinita

Habitantes de la comunidad de La Sabinita, en el municipio de Huichapan, hicieron un llamado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para intervenir y rehabilitar los arcos que se ubican en el centro de la localidad, los cuales fueron afectados severamente en diciembre pasado, luego de una explosión que se registró en un lugar donde era almacenada pirotecnia.

De acuerdo con vecinos, quienes prefirieron omitir sus nombres, a cuatro meses del incidente no se ha hecho ninguna clase de trabajo para rehabilitar esta estructura emblemática de la comunidad. Aseveraron que este lugar es de importancia pues forma parte del templo que ahí se ubica y el cual cuenta con varias décadas de antigüedad.

Señalaron que tanto el templo como la estructura dañada son considerados como edificios históricos, por lo cual se requiere de la autorización del INAH para su intervención. Sin embargo, dijeron, hasta la fecha no se ha acercado personal de esta u otras instancias para iniciar con las labores que permitan restaurar los arcos históricos de esta comunidad huichapense.

“Llevamos cuatro meses del accidente y así como quedaron los arcos, así están ahorita. Hemos tenido algunas reuniones en la comunidad para ver qué es lo que se hace y pues hasta ahorita las autoridades no nos han apoyado (…). Creo que sí ha habido contacto con ellos (con el INAH), pero pues no hay más avances. Lo único que se hizo fue colocar la malla alrededor para que la gente no pasara”, comentó un lugareño.

Fue el 19 de diciembre de 2023 cuando una explosión sacudió a la comunidad de La Sabinita. De acuerdo con pobladores, eran poco más de las 20:00 horas cuando se escuchó un fuerte estruendo en las inmediaciones del templo de la comunidad. Al arribar al sitio se percataron que parte de la estructura había colapsado, mientras que los emblemáticos arcos habían sufrido severos daños.

Por el hecho, al sitio arribaron elementos del área de Protección Civil Municipal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona. Pese a la magnitud de incidente, según los datos oficiales, no se registraron personas lesionadas ese día.

Ante ello, vecinos de la localidad afirmaron que continuarán haciendo las solicitudes al INAH para que preste atención e intervenga en la rehabilitación de los portales. En tanto, afirmaron que en días pasados la Delegación de La Sabinita inició una colecta, donde invitó a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos a cooperar y así recaudar fondos para la reconstrucción de esta estructura.