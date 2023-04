Vecinos temen por seguridad de puente en La Valla

Pobladores de La Llave, en el municipio de San Juan del Río, han externado su preocupación y temor por continuar transitando por el actual camino de acceso a la localidad, el cual se trata de la cortina de la presa que por años ha fungido como un puente que conecta a esta y otras comunidades que se encuentran en esta zona, dio a conocer la delegada municipal de este sitio, Alicia Reséndiz Martínez.

Detalló que los vecinos de La Llave están preocupados por las condiciones actuales en las que se encuentra esta estructura, toda vez que en los últimos dos años ha presentado deterioros avanzados en su base. Apuntó que esto ha mantenido en alerta a la población pues temen que por el desgaste se pueda ocasionar algún accidente.

Local Trabajan en proyecto de puente para La Llave

“Lo principal y la prioridad que le estamos pidiendo al Gobernador es el acceso en la comunidad de La Llave, a un costado del puente (…). Ahorita muestras calles son prioridad también, pero la comunidad se me ha acercado para decirme que si no nos hacen una calle que nos hagan el puente, que hagan esa vialidad porque no queremos que al rato vaya a pasar algo más graves”, comentó.

Puntualizó que desde que tomó el cargo como autoridad auxiliar de La Llave comenzaron a dirigir oficios al Gobierno del Estado y al Gobierno Municipal, para solicitar la construcción de un acceso alterno a la comunidad. No obstante, dijo, dichas instancia han respondido que se encuentran analizando el tema, pues al ser una zona federal implica varios procesos y trámites.

Detalló que dicha estructura comenzó a deteriorarse por el constante tráfico vehicular que se ha tenido en esta zona del municipio, especialmente de aquellos transportes pesados. Agregó que, aunado a ello, otro de los factores que han contribuido para acelerar el desgaste fueron los niveles de agua que en años anteriores presentó la presa que ahí se ubica.

“Es la cortina de la presa, por lo cual ya el tráfico que hay constante pues ya está muy deteriorado. Ya se está ladeando, ya no está parejo, ya tiene un desnivel. Si entramos hacia la llave el desnivel está al lado derecho, al contrario de la presa, del lado de las parcelas. Ese desnivel se notó más en estas últimas lluvias que hubo y que se llenó la presa, humedeció mucho la estructura y yo creo que eso provocó el desnivel”, mencionó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, subrayó que, en este caso, las condiciones actuales de la presa son favorable pues al estar totalmente seca impide que la estructura se humedezca y avancen los desgastes en ella.