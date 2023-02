Trabajan en proyecto de puente para La Llave

Si bien se está trabajando en un proyecto para llevar a cabo la construcción de puente de acceso a la comunidad de La Llave, aún no existe un presupuesto, ni tampoco una fecha específica en la que iniciarían las labores de edificación, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del Estado, Fernando González Salinas.

Refirió que la propuesta que se ha puesto sobre la mesa es una sustitución del puente, toda vez que la actual estructura por donde transitas los pobladores de La Llave y La Valla es realmente la cortina de la presa que se localiza en este sitio, la cual tiene varias décadas de antigüedad. Afirmó que actualmente se están trabajando en proyectos para encontrar las opciones adecuadas que mejoren la movilidad de los habitantes de esta zona.

“Nosotros estamos trabajando con una propuesta de una sustitución del puente, pero todavía no lo tenemos terminado. Estamos trabajando en proyectos, no sabemos cuánto cueste porque todavía no terminamos el proyecto (…). No creo que sea este año, yo todavía no tengo proyecto”, comentó.

Refirió que a la par de estos proyectos se están llevando a cabo análisis y estudios de lo que implicaría la construcción de este puente. Incluso, no descartó que la estructura que hoy en día se emplea como vialidad de acceso esté protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dada su antigüedad. No obstante, apuntó, se está trabajando para conocer este y otro tipo de detalles que tienen que tomarse en cuenta antes de iniciar con un proyecto de este calibre.

Anteriormente, la delegada municipal de la Llave, Alicia Reséndiz Martínez, afirmó que la construcción de una nueva vialidad de acceso o la rehabilitación y ampliación del puente que actualmente se encuentra en este lugar era urgente, toda vez que al paso de los años dicha estructura ha sufrido deterioro, principalmente por las filtraciones de agua que presentaron en 2021.

Aseveró que la mayoría de los habitantes de la comunidad viven con la incertidumbre y el temor que el desgaste de los soportes que sostienen este puente pueda provocar algún accidente, dado que originalmente dicha estructura no fue diseñada para el tránsito de vehículos ligeros y pesados.

“Nos urge que los gobiernos voltean a ver a La Lave, porque con estas aguas que pasaron el año pasado se llenó mucho la presa y llegó a su nivel máximo, hasta el puente. Entonces, como que ahorita ya quedó sentido, el agua ya trasmina y sí nos da miedo de que algún día pueda pasar una desgracia (…). Hay personas que se han bajado a analizarlo y dicen que sí, que ya tiene grietas”, dijo en aquella ocasión.