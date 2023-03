Vigilarán regreso de paisanos

Organismos de migración estarán vigilando el regreso de los connacionales durante el periodo vacacional de Semana Santa, para tienen prevista la instalación de varios módulos de atención y orientación en sitios estratégicos del estado, entre ellos, el municipio de San Juan del Río.

Lo anterior, tras el inicio del Operativo de Semana Santa Héroes Paisanos que inició este miércoles en el municipio sanjuanense y que estuvo encabezado por el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM), en el estado, Jesús Antonio Montaño Juárez, para el inicio de las distintas acciones de asistencia para los connacionales.

“Para nosotros es muy importante el arranque de estos programas Héroes Paisanos ya que ellos ayudan enormemente enviando remesas y que aquí puedan dar un buen apoyo al estado y municipios”, dijo.

Durante el evento desarrollado en el boulevard Paseo La Venta, la encargada del programa Héroes Paisanos del INM, María de Guadalupe Dávila Verduzco, refirió que este año se prevé el regreso de seis mil connacionales aproximadamente, dado que son los que han retornado en fechas vacacionales, por lo que estimó que puede ser la misma cantidad.

“Este programa es de asistencia a los connacionales que regresan en periodos vacacionales que están en Estados Unidos y vienen a ver a sus familias, el programa más que nada, brinda asistencia a ellos para que no sufran ningún tipo de problemática en su retorno que tengan siempre información a su alcance, que no sufran algún percance vial que sepan qué tipo de trámites para estar aquí legalmente y sus pertenencias, sus vehículos y que no sufran extorsión o algún incidente de tercero”.

Refirió que los módulos se instalarán en la capital queretana, Corregidora, Huimilpan, San Joaquín y en Jalpan de Serra, a fin de tener una importante cobertura de atención y apoyo para los migrantes queretanos.

Al evento acudieron regidores de varios municipios del área de migrantes, así como la corporación de servicios al Turista Ángeles Verdes, con la finalidad de colaborar en las acciones de asistencia a los integrantes de dicho sector.