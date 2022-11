Violencia económica golpea a mujeres sanjuanenses

Uno de los tipos de violencia que más se presentan entre las mujeres que solicitan apoyo al gremio de abogados y el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), es la económica, aspecto que deja serias secuelas no solo para la pareja, sino al interior de la familia.

Así lo dio a conocer la presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro A.C., (Caleq), capitulo San Juan del Río, Rosa María Fernández Osornio, quien aseguró que derivado del convenio de colaboración establecido con la dependencia municipal, en lo que va del año se han atendido 12 mujeres que han denunciado algún tipo de violencia, siendo la más recurrente la económica, después la psicológica y continuando la física.

La especialista indicó que la violencia económica es aquella en la cual, se ejerce poder contra las mujeres para hacerlas dependientes económicamente de los hombres o cuando bien, se controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de estos mismos.

“Pareciera que no tenemos ningún acto de violencia y si lo hay, todavía se da muchísimo en mujeres sobre todo por parte de sus mismas parejas, es increíble, y no solo me refiero la violencia física y de golpes, hay una violencia psicológica y económica, que yo creo que es la que más prevalece las parejas, caballeros hacía mujer, una violencia económica increíble, yo creo que aquí se debe a que los hombres muchas veces piensan que tienen el poder sobre su pareja”.

Aseguró que la violencia económica se caracteriza además cuando a las mujeres se les priva de los medios indispensables para vivir, ya sea que el esposo o pareja, limite el uso y disposición de todos los bienes que tienen juntos, esto, dijo que es algo muy recurrente cuando el hombre supervisa todo lo que gasta la mujer, no le da dinero en efectivo para los gastos y amenaza con quitarle todo.

“Nos remite o se canaliza exclusivamente mujeres usuarias y se les da la atención a ellas, se les da una asesoría gratuita jurídica especializada, se les lleva su asunto gratuitamente, dentro de este convenio con el IMM hemos hecho el compromiso de llevar un asunto gratuitas al mes, hay mujeres que esta violencia económica que vienen padecimiento, no les permite contar con el recurso ni para trasladarse en el camión, hay mujeres de San Juan del Río que viven en comunidades y no están acostumbradas a realizar alguna actividad porque el marido no se los permite”.