Se afianza en el Senado Monreal como contrapeso

Alejandro Armenta, cercano a Ricardo Monreal, fue elegido como presidente de la Mesa Directiva del Senado. La elección del morenista se dio luego de un proceso desaseado que incluyó la repetición dos veces de la votación debido a que la oposición reclamó trampa en el conteo de votos. En la votación final, Armenta obtuvo 65 votos y Monreal 52 sin estar en la boleta

El triunfo de Armenta se dio luego de que secretarios de Estado desairaron la plenaria de los senadores de Morena.

Te puede interesar: "No soy corcholata", afirma Ricardo Monreal, sino el "arma secreta" de AMLO para 2024

Política Guardia Nacional no puede pasar a Sedena sin reforma constitucional: Monreal

Ayer por la mañana, los morenistas votaron para definir quién sería el nuevo presidente de la Cámara Alta, donde el candidato de Ricardo Monreal fue el poblano Armenta, mientras que el ala radical fue con el mexiquense Higino Martínez. El poblano venció al senador Martínez por ocho votos.

“Somos un grupo parlamentario emergido de la Cuarta Transformación y tenemos lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador. El poder dimana del pueblo y se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial para su aplicación y para el respeto pleno de los derechos humanos de los mexicanos, en ese sentido lo haremos”, afirmó Armenta tras la votación.

Por su parte, Citlalli Hernández, senadora y secretaria general de Morena, hizo un llamado y dijo que “sea cual sea el resultado, tratemos de salir en unidad y reconozcamos los resultados”.

Monreal expresó: “me siento más fuerte que nunca, me siento fortalecido, mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo, me apoyaron, me respaldaron y este proceso que hoy surge me siento con mucha fuerza, me siento como el arma secreta de quién ustedes ya saben”.

También se refirió a la intentona del grupo radical de su bancada para imponer a Higinio Martínez y vencer a Armenta, cuando se unieron los senadores José Narró y Gabriel García, minimizó el hecho, mientras dijo que es parte del proceso.

Política Se debe hacer respetar el Estado de derecho: Monreal presenta su proyecto de Nación

Una vez que fue elegido el candidato único de Morena para la presidencia del Senado, se esperaba que iniciara la sesión para la votación en el pleno, pero la oposición no estuvo de acuerdo.

El llamado Bloque de Contención (PAN, PRI, MC y PRD) rechazó a Armenta al acusar que se trataba de una imposición. Los coordinadores de oposición aseguraron que Morena se negó a negociar una postulación alterna que fuera incluyente, aunque nunca presentaron una propuesta distinta.

En la conferencia, el panista Julen Remetería dijo que no estaban “en condiciones” de respaldar la propuesta de Morena y agregó: “nos parece que hay que generar una propuesta que logre consensos y que la mayoría entienda que aún cuando pueda tener los votos suficientes necesita transitar por los acuerdos”, subrayó.

La elección del presidente de la Mesa estaba programada a las 13:00 horas, pero se retrasó hasta las 19 horas.

En el preámbulo de la votación, Monreal comentó que el Bloque Opositor no quiso firmar en la Jucopo la cédula para elegir a Armenta y se recurrió al voto ponderado de Morena y sus aliados.

Asimismo, añadió que los acuerdos deben reflejar beneficios a la República y “no lo que le beneficie a un partido o a un gobierno”, puntualizó. No obstante, Ricardo Monreal expresó que la elección de Armenta la realizó su bancada, de forma transparente. Al contar los votos, la oposición reclamó que 10 sufragios nulos fueron mal registrados.

También puedes leer: Santiago Creel, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados

ELIGEN A CREEL EN SAN LÁZARO

En la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel Miranda fue elegido como el presidente de la Mesa Directiva para el próximo año de sesiones que comienza hoy.

“El país nos necesita unidos en la pluralidad y en la diversidad para seguir construyendo la grandeza de nuestro querido México”, así lo señaló el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, quien llamó a todos los legisladores a colaborar para el mejor desempeño de esta Cámara.

“Estoy listo para enfrentar uno de los retos más trascendentes que he tenido como representante popular, velar por el equilibrio entre las libertades de ustedes, la de los grupos parlamentarios y la eficacia y cumplimiento de las funciones constitucionales de esta Cámara”, mencionó Santiago Creel.

La nueva Mesa quedó conformada en su presidencia por el diputado Santiago Creel Miranda (PAN); en la primera vicepresidencia estará la diputada Carla Yuritzi Mazán Burgos (Morena); segunda vicepresidencia Neomí Berenice Luna Ayala (PAN); tercera vicepresidencia Marcela Guerra Castillo (PRI)

Además, la secretaría de la Mesa Directiva estará conformada por Brenda Espinosa López (Morena), Sarahí Núñez Cerón (PAN), Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI), María del Carmen Pinete Vargas (PVEM), Magdalena Socorro Núñez Monreal (PT), Jésica María Guadalupe Ortega de la Cruz (MC) y María Macarena Chávez Flores (PRD).

El panista que en el sexenio de Vicente Fox ocupó la secretaría de Gobernación obtuvo todo el apoyo de la Junta de Coordinación Política, refirió que todos “hemos vivido esa enorme sensación de gratitud y responsabilidad y confianza cuando alguien nos brinda su confianza, hoy para mi es uno de esos momentos”.