Pescador peruano cría conejos para sobrevivir seis meses después de derrame de crudo

El pescador Justiano Hualpa ahora vende conejos para sobrevivir, porque desde hace seis meses no puede ganarse la vida en el mar por un derrame de 12.000 barriles de crudo que contaminó la costa central de Perú.

"Con el derrame de petróleo perdimos nuestro empleo y, de momento, nosotros ya hemos quedado en cero, tengo seis meses desempleado", se lamenta el pescador en su modesto hogar de Pachacútec, una polvorienta barriada de Ventanilla, el municipio más afectado por el derrame, 30 km al norte de Lima.

Calificado como "desastre ecológico" por el gobierno peruano, el derrame ocurrió el 15 de enero mientras el buque tanque "Mare Doricum", de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería La Pampilla de Ventanilla, de la petrolera española Repsol. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por una erupción volcánica en Tonga, al otro lado del Pacífico.

Mundo Sao Paulo cancela celebración de año nuevo por casos de variante ómicron

La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte hasta unos 140 km de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos.

El derrame afectó a más de 700.000 pobladores y obligó al cierre de una veintena de playas en medio del verano austral. Esto dejó sin ingresos a pescadores, dueños y empleados de restaurantes, gente que alquilaba sombrillas en las playas y quienes vendían comida o gaseosas a los bañistas.

Foto: AFP

Las olas volvieron a tener color esmeralda en la playa Cavero de Ventanilla, próxima a la refinería, pero los pescadores artesanales aseguran que siguen sin poder pescar porque los peces todavía están contaminados.

"En mi familia ha habido infecciones, con la pesca que hemos tenido, del mismo petróleo", dice a la AFP el pescador Juan Castillo, de 32 años.

El mar se ve limpio, pero "las muestras, los datos, indican que todavía hay una gran cantidad de petróleo dentro del ambiente y esto va a perdurar en el tiempo", explica a la AFP el biólogo marino Yuri Hooker, de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El ministerio del Ambiente, impuso el jueves a la petrolera una multa de 1,2 millones de dólares tras incumplir con identificación de zonas afectadas por el derrame del 15 de enero.

Mundo Más de cinco millones de muertos por covid-19 en el mundo

- Seis meses trágicos -

Hualpa tiene ahora una nueva forma de ganarse la vida, pero apenas le alcanza para sobrevivir. Su esposa enferma no puede levantarse de la cama.

"Yo estoy ahora criando mis conejos para poder recabar un dinero suficiente para sostener a mi familia, porque no puedo conseguir un empleo fijo", dice el pescador de 62 años a la AFP.

En un pequeño cuarto de la casa tiene una jaula con una pareja de conejos adultos y una docena de crías.

En un buen día de pesca, este hombre ganaba hasta 150 soles (40 dólares), pero ahora recibe 30 soles (8 dólares) por cada conejo. Como se trata de mascotas y no alimentos, tienen menos demanda que el pescado.

La balanza que tiene en casa, en la que antes pesaba el pescado, se ha oxidado por falta de uso.

La petrolera, que financió la limpieza de las playas, entregó bonos de 500 soles (125 dólares) y un adelanto de indemnización por 3.000 soles (unos 810 dólares) a cientos de familias.

Pero muchos afectados alegan que fueron excluidos de estas ayudas, principalmente mujeres que fileteaban o vendían pescado, así como comerciantes ambulantes de las playas.

"Repsol como que nos cerró la puerta a las mujeres, porque están que discriminan a las mujeres, porque [nos dicen que] una mujer no puede ser pescadora", dice a la AFP Yasmín Conde, viuda de 28 años.

"Estos seis meses han sido trágicos para mí, también emocionalmente porque yo soy la que para la olla en la casa", agrega esta madre de cuatro hijos que antes vendía pescado frito en un carrito en la playa Cavero.

- "No tengo como pagar" -

Por estar desempleado, Hualpa no puede pedir un crédito para pasar este mal momento y tampoco ha podido pagar un préstamo anterior.

"Yo estoy en rojo, no puedo sacar un préstamo, no puedo buscar un financiamiento de las entidades bancarias", dice.

Ecología

"Eso me perjudicó tremendamente, porque yo no estoy laborando, entonces ahorita me están llamando para decirme: 'Señor, pague su cuenta, pague su cuenta?, y yo no tengo de dónde pagarle", agrega el pescador.

Hualpa cree que, por su edad, nunca conseguirá un empleo formal. Por eso su esperanza es poder volver pronto al mar.

La Fiscalía abrió una investigación por el derrame y ocho directivos de Repsol tienen impedimento de salir del país, entre ellos el jefe de la filial en Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena.

Además, la agencia gubernamental de defensa del consumidor demandó en mayo a la petrolera por 4.500 millones de dólares por daños y perjuicios. Repsol afirmó que esta acción era "infundada, improcedente e incongruente".

El "Mare Doricum" permanece anclado a seis millas del puerto del Callao con prohibición de zarpe. Su capitán, Giacomo Pisani, se marchó el 9 de marzo, pero la fiscalía dijo en mayo que pediría su extradición.