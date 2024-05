Policía toma universidades en EU ante protestas propalestina

LOS ÁNGELES. La policía se desplegó en varios campus de Estados Unidos tras su entrada la víspera en universidades de Los Ángeles y Nueva York, principales escenarios de las protestas estudiantiles contra la intervención de Israel en la Franja de Gaza.

Docenas de vehículos policiales se encontraban el el campus de la Universidad de California, en Los Ángeles, después de violentos enfrentamientos cuando un grupo de detractores atacó un campamento de estudiantes que están en contra de la ofensiva israelí.

En Nueva York, la Universidad de Columbia amaneció bajo fuerte protección policial tras el violento desalojo el martes por la noche de los manifestantes propalestinos atrincherados en un edificio y el desmantelamiento de un campamento en los jardines del centro.

Mundo Policía de NY detuvo a casi 300 manifestantes propalestinos en universidades CUNY y Columbia

Un nuevo campamento fue erigido en el campus de la Universidad Fordham de Nueva York, que horas más tarde fue desalojado por la Policía.

La presencia de la policía antimotines en los campus universitarios han dejado perplejos a muchos estudiantes.

"No creo que debería haber una presencia policial en los campus", mencionó el estudiante de la UCLA, Mark Torre, de 22 años, mientras observa la situación detrás de unas vallas metálicas.

En Nueva York algunos estudiantes lamentaron la "brutalidad y agresividad" policial.

"Nos agredieron, nos detuvieron brutalmente. Y a mí me retuvieron hasta seis horas antes de soltarme, bastante golpeado, me pisotearon, me cortaron", dijo un estudiante de Columbia.

Las imágenes difundidas por los estudiantes mostraban a una persona rodando por las escalinatas y después en el piso siendo esposada por la policía.

La intervención policial dejó alrededor de 300 detenidos en Columbia y en otro centro universitario de Nueva York, el City College, anunció el alcalde Eric Adams, ayer.

Adams acusó a "agitadores ajenos a la Universidad" de la escalada de tensiones, lo que niegan los estudiantes de Columbia.

La rectora de Columbia, Minouche Shafik, que ha recurrido en dos ocasiones a la policía en menos de dos semanas, dijo el miércoles que la situación le ha producido una "profunda tristeza".

Estudiantes piden mantener campamentos en universidades

Además de Columbia y la UCLA, la policía también desalojó la Universidad de Wisconsin en Madison y detuvo al menos 34 estudiantes.

En la Universidad de Arizona, la policía dijo haber utilizado "munición química irritante" para dispersar "una reunión ilegal".

Este miércoles, los estudiantes pidieron a los manifestantes que siguieran adelante en un campamento que bloqueaba la entrada a una de las principales bibliotecas del centro, en la que había pintadas en las que se leía: "Gaza libre".

En las últimas semanas, las protestas se han propagado por una treintena de universidades de todo el país para denunciar la situación en la Franja de Gaza y exigir a los centros que rompan relaciones con Israel y las empresas ligadas al conflicto que proporcionan fondos.

Las autoridades universitarias intentan equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en el antisemitismo y el odio.

Los estudiantes piden a las instituciones que corten lazos con mecenas y empresas vinculadas a Israel, y denuncian el apoyo de Washington a su aliado.

Mundo Estudiantes propalestinos bloquean centro universitario Science Po de París

Cámara Baja aprueba polémica ley para frenar protestas

Ante el auge de las protestas, la Cámara de Representantes votó para ampliar la definición de antisemitismo utilizada por el Departamento de Educación, una medida propuesta en reacción.

El proyecto de ley, adoptado por la tarde por congresistas demócratas y republicanos, utiliza la definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, siglas en inglés).

Según esta última, "el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede manifestarse en odio hacia ellos". "Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo tienen como objetivo a personas judías o no, o sus propiedades, instituciones comunitarias y lugares de culto".

Los detractores del proyecto de ley creen que esta definición impide ciertas críticas al Estado de Israel. La IHRA lo niega.

Acusan a los congresistas de presionar para que se adopte con el fin de limitar la libertad de expresión en las universidades estadounidenses.

"El discurso crítico con Israel por sí solo no constituye discriminación ilegal. El proyecto de ley es demasiado amplio", estimó el congresista demócrata Jerry Nadler, opuesto al texto.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Para entrar en vigor, esta medida aún debe ser adoptada en el Senado, donde su futuro es incierto, y posteriormente promulgada por el presidente Joe Biden.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) pidió a los legisladores oponerse al proyecto al considerarlo innecesario debido a que las leyes federales ya prohíben la discriminación y el acoso de carácter antisemita, y que podría coartar la libertad de expresión en las universidades.