Alerta por incendio en casa

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia ocurrió debido a un incendio dentro del cuarto de una casa, los hechos fueron en la calle Mariano Jiménez, en la zona centro del municipio de San Juan del Río.

El humo comenzó a salir del interior de uno de los cuartos de la vivienda, por ello algunos vecinos se percataron de lo que estaba ocurriendo y dieron aviso de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Al sitio llegaron elementos de bomberos voluntarios y de Protección Civil, quienes desalojaron a por lo menos siete personas del interior del inmueble, también acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río.

Los policías mantuvieron cerrada la vialidad para permitir los trabajos de los cuerpos de emergencia, los bomberos ingresaron al lugar y comenzaron a trabajar para sofocar las llamas que amedrentaban con esparcirse de manera inmediata.

No hubo personas lesionadas, por ello no fue necesaria la intervención de algún paramédicos, luego se informó que se descartó alguna eventualidad mayor, los habitantes de la casa desconocieron el porqué de las llamas, pero no se descartó que pudo tratarse de un corto circuito.