Autopista mortal: suma 5 decesos en lo que va del año

En lo que va del año la carretera 57 en su tramo de Palmillas en San Juan del Río hasta el Sauz, Pedro Escobedo, ha registrado 53 accidentes, varios de ellos han cobrado la vida de por lo menos cinco personas en el tramo, este registro se ha llevado por EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, aunque faltan muchos más que no se han cubierto.

A principios de año, el día uno de enero hubo dos personas que fallecieron, la primera fue en el tramo carretero ubicado en el kilómetro 154 en la comunidad de Palma de Romero con dirección hacia la capital del país, cuando un auto se salió del camino, estrelló contra la barra y terminó destrozado, una mujer que iba a bordo salió expulsada y murió en el punto.

Ese mismo día, pero en sentido a la capital del estado un taxista sufrió un percance, salió del camino y chocó fuera de la cinta de rodamiento, en un talachera que estaba cerrada, luego se dijo que había perdido la vida, aunque no se descartó que pudo haber sido por causas naturales.

Luego, el día tres de enero ocurrió una verdadera tragedia cuando en “la bajada de la muerte”, entre el cerro partido y el distribuidor vial conocido como trébol, un tráiler se llevó varios carros, en uno de ellos un menor de apenas dos años, murió cuando el auto en el que viajaba quedó destrozado por la mole, a pesar del esfuerzo de paramédicos.

Los accidentes se agudizaron cuando comenzaron las reparaciones en el tramo carretero, esto ha derivado en que miles de usuarios de la carretera tengan que recorrer dos kilómetros hasta en dos horas, debido a la reducción de carriles y a que muchos pesados no avanzan por su carga.

En otros accidentes se han registrado personas heridas, que son llevadas a hospitales en la capital del estado, en por lo menos un caso, un operador de transporte de personal impactó contra un tráiler que le cerró el paso de manera abrupta y tras el impacto, fue llevado al hospital y debido las lesiones falleció, el hecho fue en Pedro Escobedo en enero.

Las reparaciones de la carretera 57 no han terminado y no hay para cuando, pero lo que sí es seguro es que los accidentes no disminuyan, por eso es importante tomar todas las previsiones al salir a esta transitada carretera para evitar formar parte al conteo de estos accidentes.