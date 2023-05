Registran hasta 10 robos al mes en El Organal

En lo que va del año se han registrado hasta 10 robos al mes en la comunidad de El Organal, en San Juan del Río. La mayoría de los casos están relacionados con personas que presentan problemas de drogadicción y que cometen este delito para obtener recursos económicos, afirmó el delegado municipal del sitio, Pedro Martínez Ordaz.

Detalló que el tema de robos que sufren los vecinos de la localidad es proporcional a la problemática de consumo de drogas que hay entre jóvenes y adultos, toda vez que la mayoría de casos que se presentan son cometidos por estas personas. Añadió que es frecuente que se sustraigan herramientas, cable, llaves de paso y rosas, esto en los invernaderos que hay en el lugar.

“Mientras se esté consumiendo drogas van a haber los robos, ya sea en los invernaderos, el cable, las llaves de paso, todo lo que se les preste (…). Nos enteramos que es seguido, estamos hablando de unas 10 al mes, pero casi todos esos robos que suceden no se denuncian y ese es otro problema, que la gente no denuncia, no pone sus reportes con las autoridades”, comentó.

En ese sentido, aseguró que si bien se tienen estas incidencias, la mayoría no son reportadas ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ni tampoco los afectados interponen una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro.

Afirmó que las personas desisten en interponer una denuncia porque consideran el proceso como lento o bien porque no desean “meterse en problemas”. No obstante, subrayó, esta es decisión equivocada, pues al no denunciar no existen elementos ni antecedes para que los ladrones reciban un castigo.

Frente a esta situación, aseveró que aunque se han identificado a algunas personas que cometen esta clase de delitos al interior de la comunidad, las autoridades no pueden ejercer ninguna acción en contra de ella por la falta de denuncias y reportes, es por ello que hizo un llamado a la población para llamar a la línea de emergencia 9-1-1 o a través de la denuncia anónima en el número 089.

“Lo único que pedimos es que nos apoyen en denunciar. Creo que la mayoría sabemos quién fue, quién está haciendo las anomalías y todo eso, pero no tenemos quien nos ayude a denunciar. A veces desde la delegación se interpone la denuncia o el reporte, pero nadie más está apoyando a denunciar. Hemos dado la opción de acompañar a la gente para interponer la denuncia, pero al final dicen que no se quieren meterse en problemas”, apuntó.