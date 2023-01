Suspenden operaciones de los bomberos en Pedro Escobedo

Desde el pasado octubre de 2022, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) suspendió las operaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Escobedo. No obstante, al día de hoy la dependencia estatal no ha especificado las razones concretas del por qué se tomó dicha decisión, afirmaron elementos que integran esta corporación, los cuales solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias.

Aseveraron que previamente la CEPCQ solicitó que la corporación de emergencia diera cumplimiento a una serie de requisitos entre ellos la certificación y capacitación de sus elementos, así como un cambio de los miembros del patronato de Prevención y Control de Emergencias de Pedro Escobedo I.A.P., organismo que está detrás del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Escobedo.

Señalaron que a estas y otras peticiones se dio el cumplimiento. Sin embargo, aseveraron, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro mantiene la suspensión de las operaciones de esta corporación, sin dar más motivos de ello.

“Protección Civil estatal nos paró las operaciones, desconocemos el motivo real de todo esto que se ha venido aconteciendo desde octubre (…). La situación no la sabemos, honestamente no la sabemos. Protección Civil estatal nos hizo una serie de solicitudes, las cuales fuimos cumpliendo una a una y pues resulta que no nos dan una respuesta real de todo lo que ellos supuestamente requieren”, señaló uno de los elementos.

Incluso mencionaron que a principios de diciembre ingresaron un oficio a las oficinas de la CEPCQ donde se solicitaba la reactivación de las actividades operativas de esta corporación, dado que ciudadanos del municipio siguen llamando para solicitar apoyo en sus emergencias.

En el documento, del cual tiene una copia este medio, fechado en diciembre de 2022 y dirigido al director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, se señala que “la ciudadanía sigue llamando y presentándose en nuestras instalaciones solicitando apoyo para sus emergencias (…). Es por ello que estamos solicitando la reactivación de las actividades operativas propias de la Institución la cual está inactiva desde el pasado mes de octubre”.

En el documento aparece un sello de recibido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro con fecha del 19 de diciembre de 2022, así como un sello de recibido de la Secretaría Particular del C. Gobernador, fechado en 20 de diciembre de 2022.

Ante ello, elementos de la corporación señalaron que a pesar de que se ha ingresado este y otros oficios solicitando explicaciones concretas y respuestas ante la suspensión de operaciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro no ha dado ninguna contestación.