El cronista sanjuanense|Paloma ¿de dónde vienes?

Muy conocida es la canción titulada La Estampilla, que se ha vuelto la melodía que identifica a San Juan del Río en el estado de Querétaro, sin embargo, es deber decir la verdad. Esta canción fue escrita por Benjamín Sánchez Mota y la hizo en honor a San Juan del Río, pero del estado de Durango.

Esa hermosa melodía que nos canta los versos de la paloma y que, incluso muchos creen que su nombre es “la paloma”, es una canción que, si bien se creó para aquella ciudad duranguense, se le reconoce a nivel nacional e internacional y como un signo de identidad de la ciudad queretana de San Juan del Río.

Sánchez Mota, el autor, era originario del municipio llamado Luis Moya del estado de Zacatecas. Es considerado como la idiosincrasia del pueblo mexicano. Es autor de más de tres mil composiciones que colocaron en el gusto del público a cantantes de la talla de Lucha Villa, El Charro Avitia, Antonio Aguilar, Lola Beltrán, Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, entre otros. Fue nombrado Hijo Predilecto de Zacatecas.

En sus canciones representaba las costumbres de su época, la rebeldía, el amor a la tierra, a la milpa y a los viñedos, cantándole a su país, porque es ahí donde se encuentran las raíces de nuestras tradiciones, decía.

Por ejemplo, refiriéndome a La Estampilla, esta canción trata sobre los vehículos de transporte que, en la zona de Durango, eran blancos y por ello se les nombraba "palomas". La composición menciona el cobijo de las "alas", porque el clima en esos sitios es muy frío y al subir al camioncito, sentían abrigo, cobijo, los pasajeros.

Si platicamos con los duranguenses, dicen que la canción es de allá; si hablamos con los de queretanos, dicen que es de aquí. Y hay al menos otros tres poblados en nuestro país que comparten el homónimo de San Juan del Río, que podrían decir lo mismo.

La estampilla ha sido interpretada por varios cantantes renombrados, Lucha Villa, Antonio Aguilar y Miguel Aceves Mejía lo hicieron magistralmente, pero quizá con quien mayormente se le identifica es con Chayito Valdez.

Paloma ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Cobíjame con tus alas, que ya me muero de frío. / Sí fuera papel, volara, sí fuera tinta, escribiera, quisiera ser estampilla y en ese sobre me fuera. / Por debajo de la arena, corre el agua y no la vemos ¿por qué nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos? / Paloma ve con violencia y dile a mí amor que aguarde, que sufra y tenga paciencia, que yo volveré más tarde. / Vengo de San Juan del Río, subiendo y bajando lomas, aquí se acaban cantando los versos de la paloma.