El toque femenino | Mujeres tenemos voz y tenemos voto 

Dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y justamente estamos a tres días de un momento grandemente esperado en nuestro país; las elecciones presidenciales de este 2024.

En esta ocasión tan única y especial son tres candidatos pero las punteras son dos mujeres que compiten para ocupar la silla presidencial, en campaña les ha tocado la tarea de recorrer el país, de escuchar, de hacer propuestas, de mostrar su esencia, hemos sido testigos de verdades y también de muchas mentiras durante los mítines, entrevistas y debates, la verdad y los inventos en cuanto a logros y conocimientos y en contraste tenemos nuestra realidad, nuestro día a día que muy lejos está de parecerse a lo que se vive en un país de primer mundo, por eso creo que hemos visto bastante para generarnos una opinión y una idea clara de lo que nos espera a todos y cada uno de los mexicanos en el caso de ser gobernados por una u otra candidata al ser vencedora.

A nosotros como electores nos corresponde examinar, proyectar nuestro futuro, definir que clase de vida queremos para nosotros, nuestros hijos y nietos, para nuestra nación en cuanto a educación, seguridad, salud, empleo, desarrollo y medio ambiente.

Si lo que queremos es que se combata el rezago educativo, si queremos contar con un servicio de salud digno con posibilidades de atención para todos los enfermos, si queremos tratamientos para los niños enfermos de cáncer, si queremos abasto en medicinas, si queremos salir a la calle sin miedo, si queremos que nuestros hijos tengan mejores oportunidades para estudiar y para emprender, si queremos al narco fuera de nuestras calles, si queremos y estamos favor de la democracia lo que nos corresponde es externarlo en nuestra boleta electoral.

Para nadie ha sido un secreto la influencia que tenemos las mujeres en las decisiones más importantes que se toman en la familia y tampoco es un secreto las omisiones que vivimos en la actualidad en cuanto a nuestros derechos y los de nuestros hijos, desaparecieron las escuelas de tiempo completo, el número de feminicidios aumentó de manera alarmante, las madres buscadores de hijos desaparecidos son ignoradas, por eso estoy segura que nuestra participación esta ocasión como guía y jefas de familia será definitoria en el resultado de esta contienda electoral.

Hace 71 Años para nosotras estaba prohibido votar y ser votadas, fueron años de lucha y de alzar la voz para que se nos otorgara ese derecho al voto que hoy es una realidad, el reconocimiento a nuestras capacidades y sobre todo la posibilidad de que una mujer guíe los pasos de esta bendita tierra, no demos un paso atrás en el camino ganado, no permitamos que nunca más alguien se sienta con el derecho de callar nuestra voz, de dividirnos, de insultarnos y sobre todo no pongamos en riesgo nuestra libertad, por eso el domingo vayamos a votar con nuestros hijos, con nuestros padres, con todos los que podamos invitar para que quede muy clara nuestra decisión en esta elección y que por ningún motivo falte ninguna mujer, ninguna de nosotras en las urnas.

El domingo 2 de junio tendremos la oportunidad de actuar con patriotismo, conciencia y con todo el amor y respeto que nuestro país merece; por lo tanto no hay nada más importante que salir a las urnas y acompañar a los nuestros a ejercer lo que es un derecho pero también una responsabilidad, nos quedan 3 días para sentarnos en familia para platicar con nuestros jóvenes y familiares sobre el proceso electoral con la seriedad que requiere, no se trata de elegir una canción pegajosa, se trata de construir un mejor país, no podemos permitir que de nuevo gane el abstencionismo y que la apatía de muchos se convierta en la desgracia de todos y lo que si podemos lograr es que ese día quede grabado para siempre en nuestra memoria y marcado como ejemplo para las nuevas generaciones como la manera en que se celebra una fiesta, la fiesta de la democracia a la que todos estamos invitados y todos seremos escuchados, tu voto es decisión personal, lo que votemos en esta ocasión definirá nuestro destino y el de nuestra nación por los próximos 6 años por eso y porque la patria es primero, escribamos juntos la agenda del futuro de nuestro grandioso México.