Expediente Q

Fuertes





Las autoridades en Querétaro están haciendo la tarea y la están haciendo bien tomando en serio las cosas en cuanto a la contingencia de COVID-19.

Hay organismos y ciudadanos que no hacen la tarea y mucho menos tienen algún tipo de conciencia colectiva.

La diócesis de Querétaro, no pudo aguantarse las ganas de hacer un evento al aire libre de procesión de la imagen de la Virgen de El Pueblito, por las principales calles del centro de la capital.

Decenas de ciudadanos no atendieron el llamado de las autoridades del cierre del módulo del auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, para la entrega de los apoyos del sistema QroBus y decidieron acudir y peor aún manifestarse y cerrar una calle; la información por increíble que parezca no llega en ocasiones a bajar a los interesados porque muchos ciudadanos consultan fuentes no oficiales y lo peor fuentes no confiables, como lo son “los medios” alternativos de información que hoy pueden ser una simple página de Facebook o un “influencer” con 300 seguidores.

Las benditas redes sociales son fuente de desinformación (no todos los casos) y lo peor son fuentes de generación de estrés entre los ciudadanos.

Por lo pronto Municipio de Querétaro, firmará un convenio con la Secretaría de Salud del gobierno del estado, con la finalidad de que pueda interponer multas a negocios que no adopten las medidas correspondientes para evitar prevenir el contagio de COVID-19.

Las multas serán para aquellos negocios que registren concentraciones de personas; se le solicitará a restaurantes reducir su capacidad al 50 por ciento para que haya una sana distancia que evite el contagio del COVID-19.

Varios Antros por lo pronto han anunciado el cierre momentáneo de sus actividades y se sumarán al llamado de evitar concentraciones de personas, con la afectación económica que implique, veremos también cómo las autoridades apoyan a los comerciantes y empresarios ante lo que está por venir.

De rebote

Los priistas por lo pronto tendrán conferencias de prensa a través de tecnología y serán a distancia, para proteger la salud de dirigentes y reporteros, esperemos que cada vez se sumen más a esta modalidad en esta contingencia.

