Las redes sociales y algunos afanosos apoyando campañas electorales, encontraron ayer la nota perfecta para hacer todo un “escándalo” por la falsa implementación del programa denominado Hoy no Circula vehicular en Querétaro, programa que opera desde hace muchos años en la Ciudad de México y cuyos resultados para bajar las emisiones contaminantes, podría estar sujeto a muchas opiniones.

En Querétaro, según diversas informaciones presuntamente se implementaría el programa mencionado y con esto miles de vehículos de combustión dejarían de circular con base en un calendario por la terminación de la placa, la realidad es que no es así la cosa..

El secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno Estatal, Marco del Prete, puntualizó que si bien el pasado 29 de marzo, en el periodico oficial la Sombra de Arteaga, se publicó el acuerdo por el cual se emiten los lineamientos y acciones a ejecutar durante un posible episodio de contingencia ambiental por ozono en el estado de Querétaro.

Significa que en caso de una contingencia ambiental por mala calidad del aire, se podría en ese caso determinar la restricción de circulación de un número determinado de vehículos en la zona metropolitana de Querétaro; hoy no se encuentra vigente algún programa de restricción vehicular, conocido como "hoy no circula" no es cierto y no es vigente.

Lo que sucederá entonces es que hay un acuerdo que determina cuándo se debe declarar contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono y cuál debe ser el actuar de la autoridad.

Las medidas que se tomen, en caso de contingencia ambiental, deberán ser aprobadas por el Comité de Alerta Temprana en Salud Ambiental (Catsa), previa sesión de sus integrantes y se hará saber a la población con oportunidad para que se tomen las medidas necesarias; es decir que no hay tal programa y que la calidad del aire en Querétaro, es mala y sí es necesario se implementa el plan.

