Expediente Q | Regreso

Tan previsible era que Armando Rivera Castillejos no encontrara las condiciones en Morena para encabezar una candidatura a la presidencia municipal de Querétaro, como que pronto regresaría con una presencia activa en campañas de panistas en Querétaro.

Las causas son evidentes, el mismo Rivera lo declaró este fin de semana, y es que morena en Querétaro es un desastres porque son tantos los intereses y de tribus y fracciones que difícilmente alguien se pone de acuerdo ahí; hay tanta tenebra en Morena, que no pueden anunciar los perfiles que los representarán en la elección de junio próximo.

Tanto desorden existe que es increíble que no puedan aparecer unidos para enfrentar la elección más importante de este momento histórico y avanzar como partido organizado y como una entidad que pueda infundir confianza a los ciudadanos.

Por eso no es de llamar la atención que un político de la talla de Armando Rivera, mejor decida apoyar a sus amigos “azules” que enfrascarse en una aventura tan desorganizada como la de Morena en Querétaro; si bien el exalcalde queretano, no regresa al PAN porque ya no quiere pertenecer a ese partido, tampoco dejará de apoyar a excompañeros de su lucha panista.

La participación de Rivera en eventos de Agustín Dorantes, Lupita Murguía y Felifer Macías, es el síntoma de campañas azules organizadas y con presencia en las calles y en sectores importantes; los eventos de Morena son un desorden porque no hay quién pueda encabezar un liderazgo y cuando alguien lo intenta como lo hace Santiago Nieto, también se encuentra con barreras y con grillas internas para no permitir el avance de nadie.

Es una lucha de todos contra todos y sin tomar mucho en cuenta a sus reales adversarios electorales; los días pasan y cada semana sin tomar en cuenta la organización electoral, es una cuesta arriba para el partido en el poder federal.

DE REBOTE

Santiago Nieto aprovechó el evento del Parlamento Infantil en el Legislatura del estado para encarar a Carlos Rentería y decirle algunas dudas respecto a su papel dentro de la 4T y la competencia que le puede dar en las calles por el voto para el mismo cargo dentro del mismo movimiento.