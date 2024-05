Lo que no nos define | ¿Fue derrota?

La reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de rechazar la solicitud de medidas provisionales presentada por México en su demanda contra Ecuador, ha desatado una variedad de reacciones; pues, aunque este fallo es preliminar, no se limita a una simple cuestión de éxito o fracaso, sino que tiene implicaciones significativas que afectarán tanto a la diplomacia mexicana como al ámbito del derecho internacional.

La CIJ, por unanimidad, determinó que las circunstancias presentadas no justificaban la adopción de medidas provisionales. El gobierno ecuatoriano, por su parte, ha expresado satisfacción con la decisión, alegando que la solicitud de México era innecesaria.

Las medidas provisionales solicitadas por México incluían la protección de su residencia diplomática y archivos, así como la garantía de no realizar nuevas incursiones. Éstas se basaban en el principio de inviolabilidad, un pilar del derecho internacional que asegura que las embajadas deben ser respetadas y protegidas en todo momento.

En ese marco, la postura de Ecuador, que acusa a México de usar de manera inapropiada su sede diplomática para dar refugio a Glas, agrega una capa adicional de complejidad a este conflicto. Por lo que la CIJ deberá tomar en cuenta estos argumentos en su fallo definitivo, estableciendo un precedente significativo para futuras disputas diplomáticas en la región.

Sin embargo, este fallo no debe interpretarse como una derrota para México. La CIJ aún debe emitir su sentencia definitiva, pues este proceso aún se encuentra en una etapa inicial. Lo que sí es relevante es que la Corte ha establecido un marco en el que la diplomacia y el derecho internacional deben prevalecer sobre los actos unilaterales de los Estados.

En ese sentido, la CIJ examinará en detalle si Ecuador violó el derecho internacional y las convenciones diplomáticas al entrar en la embajada mexicana. Al tiempo que también analizará si México otorgó asilo político de manera ilegal a Jorge Glas, quien enfrenta una condena por corrupción.

No obstante, en el actual contexto electoral, es probable que algunos sectores busquen interpretar esta decisión como un descalabro diplomático para México. Sin embargo, esta visión no capta la complejidad del caso, ni la dinámica de la diplomacia internacional. La CIJ ha decidido que no hay un riesgo inmediato que justifique las medidas provisionales, pero el análisis de fondo de las acciones de Ecuador y México está por venir.

Es evidente que este caso ha puesto a prueba la capacidad de México para manejar conflictos internacionales a través de mecanismos jurídicos. Aunque si bien la decisión de la CIJ de no otorgar dichas medidas puede parecer un revés, esto debe interpretarse dentro de un marco más amplio del proceso judicial y diplomático.

Dadas estas circunstancias, la verdadera prueba para México consistirá en su habilidad técnica y profesionalismo para hacer valer el derecho internacional, defendiendo así sus derechos y principios en la arena internacional.

¿O serán las derrotas lo que no nos define?





Consultor y profesor universitario