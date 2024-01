Medio Siglo

AMLO en Querétaro

Nava, La Queretana

Magaña, adelantado





Definido dónde irá en alianza con el PVEM y el PT, para el partido Morena viene la temporada de los reacomodos y las sorpresas, para cumplir en lo interno, pero lo que más condiciona es la paridad de género.

En lo federal el posible cambio del orden en la fórmula al Senado, hoy con Beatriz Robles uno y Santiago Nieto en dos, repercutiría en la lista de plurinominales.

En lo local, es mayor impacto es por la decisión de que cada partido vaya por separado en la alcaldía capitalina, pero también en otros territorios Morena dará volantazos, como sucedió en el 2021 para no dejar pasar a “chapulines”.





NADA SEGURO EN TEQUIS

Aunque no hay decisión aún, en Tequisquiapan el ex priista Héctor Magaña Rentería se vende como “el candidato” de Morena, pero es de los que podría llevarse sorpresas pues ahí sería postulada una mujer.

Entre los morenistas hay molestia. Porque al presentarse como “el candidato” para recaudar patrocinios no sólo se salta al Consejo y a toda la dirigencia, sino que Magaña resta legitimidad al proceso de selección.

Además hay desconfianza hacia Héctor Magaña, quien ya fue candidato en 2021 y perdió. No obstante la derrota, nos dicen, el negocio de cafeterías del ex priista recibió apoyos extraordinarios de algunos personajes del PAN y desde el Gobierno estatal, por lo que dudan que haga una campaña realmente competitiva. Dicho de otra forma, hay sospechosismo.

Y también en la ecuación estatal a Morena le conviene postular una mujer.





LA QUERETANA

El alcalde Luis Nava dejará los cimientos de un legado en materia de medio ambiente para la capital. Se trata de la construcción del Parque Intraurbano Jurica Poniente conocido como “La Queretana”, ubicado en la delegación Félix Osores.

Este proyecto, que Nava ha definido como un gran pulmón para la capital, priorizará la vocación de la parte hidrológica y pluvial con la construcción de lagos para mitigar las lluvias en el norte de la ciudad y reducir los riesgos que existen aguas abajo.

Una política pública en favor del medio ambiente que se encuentra en un proceso de socialización con ambientalistas y con la ciudadanía en general, porque es un proyecto para las presentes y futuras generaciones de la capital.





UNIDOS EN SAN JUAN

Camino a buscar la reelección, el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, toma las riendas de la fórmula que hará frente a la alcaldía y diputaciones locales.

El fin de semana cerró filas con el ex lider magisterial y ex diputado local Abel Espinosa, quien será candidato por el Distrito X Local, y con el ex presidente municipal y diputado Guillermo Vega, que irá por el Distrito XI, mientras que el actual diputado local Germain Garfias será candidato al Distrito 2 federal.





SOSA SERÁ DIPUTADO

Roberto Sosa Pichardo, uno de los pocos personajes del PAN con verdadero “punch” electoral, se registró como precandidato del PAN para la diputación federal por el IV Distrito. “Desde este nuevo horizonte, buscaré seguir sirviéndoles con dedicación y vocación pública”, afirmó destacando su experiencia como alcalde y sus proyectos para fortalecer el bienestar municipal.





AMOR CON AMOR…

Asuntos clave para el estado podrían destrabarse hoy en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Querétaro.

Además de encabezar una reunión de alto nivel sobre seguridad pública para el centro del país, AMLO y el gobernador Mauricio Kuri González revisarán los proyectos del tren México-Qro, el energético que es uno de los estandarte del gobierno estatal para propiciar y amortiguar más crecimiento económico, así como la urgente intervención en la carretera 57.