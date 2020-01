Medio Siglo

*Gilberto, campaña cara

*2020, las definiciones

*Kuri, único posicionado





En los primeros días del 2021, dentro de un año, estarán prácticamente definidas las posiciones principales de los partidos rumbo a la elección de gobernador, la renovación de las 18 alcaldías, del Congreso estatal y de las diputaciones federales.

Será el 2020 año de definiciones y por lo mismo, también, de frustraciones y sorpresas, en especial porque, salvo Mauricio Kuri en el PAN, ningún otro aspirante logra despuntar en la lista de probables en sus partidos.

En Morena, que aspira a ser el principal competidor del PAN, si no se ponen de acuerdo sobre quién dirige el Comité estatal mucho menos lo harán sobre el candidato y refuerzan con ello las sospechas de inestabilidad e inexperiencia.

El Partido Revolucionario Institucional, en cambio, de tan experimentado y tan visto fue enviado a la lona. Ahí sigue debido al repudio del electorado y a la negra dirigencia de Juan José Ruiz, a quien tuvieron que sacar por la fuerza para poner a otro peor, el delegado Jorge Meade Ocaranza, y el caso es que el PRI hoy no cuenta como una opción competitiva rumbo al 2021 ni en municipios ni a nivel estatal.

Si es que llega a estabilizarse, el otrora “partidazo” servirá si acaso como comparsa.

¿NO QUE NO?

Será la primera elección sin el fenómeno AMLO, al menos no en las boletas electorales y sí con el desgaste de ser gobierno, y los de Morena, PT y últimamente hasta los del PVEM, a diferencia de la elección del 2018, ahora no tendrán a quién encomendarse para que los empujen con muchos votos.

Tendrán que hacer, necesariamente, campaña en toda forma.

Ya no podrán, como Adolfo Ríos, Gilberto Herrera y muchos más, tirarse a la hamaca de las encuestas abrumadoramente a favor, pararse en un semáforo una hora al día y esperar el día de las elecciones para ganar sin hacer giras ni discursos ni publicidad ni, peor aún, propuestas concretas.

A esos de la izquierda, hoy con la carga de sus nulos resultados en el Gobierno federal, los veremos este y el próximo año haciendo eso que tanto criticaban desde el cómodo sillón de la oposición: promesas huecas y campañas caras.

6 MIL MDP A GILBERTO

Y la más cara de esas irónicas campañas de izquierda será la que desde hace 6 días tiene en marcha Gilberto Herrera Ruiz, con nada menos que 6 mil millones de pesos en programas federales para regalar cosas, dinero y becas.

El antes llamado “súper delegado”, ese mismo que vende la idea de no ser un político y que dice que no le gusta la política, pero que es senador con licencia y que lleva 4 años en el proyecto de ser gobernador, tendrá para operar (y por fin hacerse notar) gran parte de los recursos federales que le fueron recortados a los municipios, al turismo, a las universidades que antes defendía, al campo y a la seguridad, entre muchos otros rubros.

NOVEDADES

En la “Cumbre de la Barbacoa” entre Andrés Manuel López Obrador y Francisco Domínguez Servién en el famoso restaurante Santiago, y a la que por cierto no fue invitado Gilberto Herrera y sí Santiago Nieto Castillo, salió a la plática el apellido Bustamante.

Ahí, ante los acompañantes Rocío Nahle y “El Chu Chu Chú” Manuel Bartlett, el “zar” anti lavado del Gobierno federal explicó al presidente y al gobernador un par de puntos que fueron escuchados en absoluto silencio.

Así que no será raro si entre los estrenos de este año aparece en cartelera alguna nueva investigación contra el ex socio, ex prestanombres y actual desgracia de José Antonio Rico, Juan Collado y compañía.

NO MÁS RECORTES

Entre enero y febrero se definirá el presupuesto de algunos programas federales para educación, por lo que habrá más claridad sobre lo que recibirán, esperando que no haya más recortes.

EN SAN JUAN SÍ FUNCIONÓ

En San Juan el Río, a diferencia de otros años, los índices delictivos durante la temporada de fin de año disminuyeron, resultado de las acciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante las festividades

Los números han demostrado que el cambio de titular en esa Secretaría fue una decisión más que acertada, eficaz.

A diferencia de otros municipios hasta los que se extiende el virtual “mando único”, en San Juan del Río la coordinación y cercanía del secretario Ángel Rangel Nieve con la Secretaría estatal de Seguridad Ciudadana de los hermanos Granados Torres sí funcionó y se lograron resultados positivos.

La vigilancia fue permanente en las zonas de mayor concentración y no se reportaron incidentes de mayor gravedad.

SE ENFRIÓ LA CENA

La madrugada del 31 de diciembre no cayó nadie en Centro de Alcoholimetría de la capital, conocido como “Torito” o “Vaquita”, según sea el caso, donde se ofreció una cena especial de fin de año.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, reportó que durante la última semana del 2019 fueron remitidas 6 hombres y una mujer a través del operativo de alcoholimetría.

REGRESO

Este martes el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, se reintegrará a sus labores en el Centro Cívico de Querétaro tras haber tomado un período vacacional dese el 26 de diciembre.