Medio Siglo

*Polis cheleros en SJR

*MAV, memento mori

*Pegueros “entambado”





A la vista del encarcelamiento preventivo de 3 meses de Manuel Velázquez Pegueros por supuestamente darle pellizcos de casi 9 millones de pesos al presupuesto municipal, comenzó a cumplirse el dicho de Luis Nava de que no será “tapadera” de nadie.

Y justo a un año de las elecciones.

Es inevitable preguntar por qué al exsecretario de Gobierno sí y a otros exfuncionarios igualmente señalados de la misma administración y hasta por montos mayores no se les persigue de la misma forma. La respuesta se llama Marcos Aguilar Vega, cuyo desastre administrativo, político y mediático sigue causando asombro y generando resentimientos.

Ahora mismo el ex alcalde y diputado federal no es el más querido dentro de PAN y fuera de ese partido siempre será visto con desconfianza, por más que siga alegando encuestas en mano que es el más conocido y obvio sin decir que también es el más repudiado.





MEMENTO MORI

Al preso Manuel Velázquez Pegueros, recordado en Centro Cívico por su trato altanero con los trabajadores y que por cierto fue candidato del PAN a diputado y perdió en 2018, la capital le debe el injustificado encumbramiento de parias como el tristemente célebre Carlos Silva, la regiduría del “independiente” todólogo Luis Gabriel Osejo, casualmente hoy tan crítico con Luis Nava, o la golpiza por parte de funcionarios municipales a vecinos que se manifestaron en 2017 en la calle Ezequiel Montes, entre otras linduras que, hay que decirlo, no hubieran sido posibles sin la autorización del lioso, engañoso y por siempre resentido Marcos Aguilar Vega.





TSUNAMI

La devastación por el coronavirus comienza a cuantificarse y es tan grande como que en sólo 2 meses Querétaro perdió más empleos que los 31 mil generados en el año 2019. Así de fuerte es el golpe.

El problema es que los focos rojos están bien prendidos y advierten más bajas a los cerca de 25 mil que los sectores de la industria, el comercio y los servicios han dejado de prescindir y que se espera podría llegar hasta 40 mil.

Por ciento que a estas cifras de la formalidad habrá que sumar las pérdidas en el sector informal de la economía, que también padece el parón de actividades.





CONFUSIÓN

Una vez más la comunicación no es el fuerte de la 4T y ahí está la confusión en su estrategia de regreso a la “nueva normalidad” de los primeros sectores económicos como el automotriz, construcción y la minería.

En un primer anuncio se dijo que sería este lunes la reapertura y mientras empresarios hacían ya planes y alistaban primeros pedidos, resulta que siempre no, que la cortina sigue abajo y que habrá que esperar hasta el 1 de junio.

Esta decisión creó confusión y enojo. De hecho, sectores como el restaurantero ya tiene acuerdos sin tomar en cuenta a la autoridad y tienen pensado reabrir sus locales la próxima semana.





DESORDEN

El problema no sólo es federal. Las reformas al Código Penal estatal que incluyen las sanciones para quienes no respeten las medidas de aislamiento social en Querétaro, el aumento de las penas para quienes agredan a personal médico, entre otras, no han sido publicadas en la Sombra de Arteaga.

Pero los policías hacen “amonestaciones” a quienes no acaten las medidas de aislamiento social, que consisten en un “llamamiento público” a que las cumplan.





FORTALECEN “CON ELLAS…”

Autorizó el Ayuntamiento de Querétaro el programa “Con ellas hacemos la diferencia”, que el presidente municipal Luis Nava puso en marcha desde el pasado 2 de marzo, ello con la finalidad de darle certeza jurídica y reforzar las acciones que se realizan para empoderar a las mujeres.

Ante el reproche de algunas regidoras, porque el programa se puso a disposición del Ayuntamiento dos meses después, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Franco, explicó que se busca garantizar que éste sea lleve a cabo durante toda la administración de manera obligatoria.





DESIGUAL

La regidora de Morena en el municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga Correa, denunció un trato desigual en el interior del ayuntamiento capitalino durante la pasada sesión ordinaria de cabildo.

Manifestó que hay en una negativa sistemática de la entrega de información que solicita y que no se da trámite a las iniciativas o gestiones que presenta ante la Secretaría del Ayuntamiento.

Lamentó que el gobierno municipal sea “candil de la calle y oscuridad de su casa”, porque pretende empoderar a las mujeres, pero al interior del ayuntamiento se ejerce violencia política de género.





CHELEROS

Mano dura tendrá que aplicar en San Juan del Río el jefe policial Ángel Rangel contra los elementos policiacos que la semana pasada, aun portando el uniforme, en horario laboral y con una patrulla, fueron puestos al descubierto recibiendo cervezas por parte de sujetos que viajaban a bordo de una camioneta, quien sabe con qué motivo o razón.

Aunque en la corporación hay buenos elementos, es por culpa de policías que deshonran el uniforme que la corporación termina por perder el respeto de la ciudadanía.

Ll escena quedó grabada en un video de alguien que se encontraba en la zona, pero cuántas cosas más no sucederán lejos de testigos. Debe haber castigo ejemplar.