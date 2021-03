Medio Siglo

*María Alemán falló

*Pecados del IQT

*Días de guardar

Dos acuerdos por y desde la gubernatura de Querétaro marcarán el inicio de las campañas: la decisión de Francisco Domínguez de auto imponerse el apagón mediático desde el 1 de abril, no obstante que la veda electoral obliga el cese de actos públicos hasta el 4 de abril, y la de Mauricio Kuri de no arrancar en domingo de pascua para no juntar lo político con lo religioso.

En tiempos donde todo es diferente a causa de la pandemia por Covid-19, incluidas las vacaciones sin paseos y las ceremonias religiosas sin fieles que pide la autoridad sanitaria, en lo político se toman en serio aquello de “días de guardar”.

NO INTERVENCIÓN

Va en serio el pacto que Francisco Domínguez hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para no meter mano en las elecciones. En entrevista con Diario de Querétaro el gobernador anunció que no asistirá a ningún acto de campaña, como acostumbran hacer otros mandatarios a título personal en horarios no laborales de fin de semana o por las noches.

Pancho se guardará a partir del 1 de abril a trabajar en la oficina, a preparar la entrega de su administración y su último informe de gobierno programado para septiembre.

REGISTROS

Semana de registros de los principales aspirantes a la gubernatura: por el PAN Mauricio Kuri González lo hará mañana por tercera vez bajo la figura de candidato ciudadano, por no estar afiliado, pero teniendo como invitado al dirigente nacional, Marko Cortés.

Celia maya García, postulada por Morena, se presentará el jueves ante el IEEQ a oficializar su inscripción.

Aunque en la boleta aparecerán cuando menos 8 candidatos a gobernador, la lucha real estará entre Kuri por el PAN y Celia Maya por Morena.

NI UNA

Entre las cosas que más preocupan en la casa panista, de cara a las campañas política por la gubernatura y las alcaldías, está en número uno el transporte.

En 2018 era más el repudio a Marcos Aguilar Vega que la indignación por las fallas del Instituto Queretano del Transporte y por eso el tema no robó mucha cámara, pero ya con el ex alcalde MAV oculto en los sótanos de las “pluris”, el trabajo del IQT volverá a ser el gran tema contra el partido en el poder, como lo fue en 2015 para el PRI.

A eso se deben el bajo perfil del director Alejandro López Franco, quien prometió sin cumplir taxímetro en todos los taxis, orden y buen servicio en el sitio de la Terminal de Autobuses, regular a los choferes de Uber, negar el paso a los camiones suburbanos, mejorar Qrobús y mucho más, y los pretextos que ha comenzado a documentar el IQT. Son tema aparte.

LA ESPECIALIDAD

En la lucha por los municipios sigue la incertidumbre sobre los candidatos de Morena, especialmente en la capital del estado que es estratégica para todos los demás frentes, y a 13 días de la campaña no hay nominados.

Una vez ungidos y presentados, a ver si les da tiempo de completar la obligada operación cicatriz con los que queden resentidos, tal como la vivió Celia Maya con Ángel Balderas y compañía durante más de 3 meses de alto desgaste.

Los futuros candidatos locales tendrán que lidiar con un deterioro interno que provocan nada menos que el propio partido Morena. Especialistas en el harakiri.

¿HAY TORO?

Esos enfrentamientos son comunes dentro de Morena en todas las entidades, pero el que mayor repudio causó hacia el partido de la 4T fue no “romper el pacto” y postular al cuestionado Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

FALLIDO

Se equivocaron los que decían que María Alemán iba a jugar a favor de Luis Nava en la disputa por la capital del estado. Todo lo contrario: la priista se lanzó con todo contra el panista, a ver si le ayudaba a salir del tercero o cuarto lugar de las encuestas, pero con la novedad de que… ¡ni le contestaron!

Siempre combativa, pero la diputada Alemán tuvo la estrategia fallida de acusar a Nava, líder en las encuestas, por presunta compra de votos basándose en un post de redes sociales que nadie conocía, excepto sus propios seguidores. Y nadie la secundó.

OBSERVADORES

Más que listos se declaran dirigentes de las diferentes cúpulas empresariales que se sumaron al “pronunciamiento conjunto” de 11 partidos con el IEEQ para fomentar un ambiente sano y de altura en la contienda electoral y evitar la guerra sucia.

Por cierto que la iniciativa privada también tendrá participación activa en la jornada del 6 de junio, pues ya conforma su plantilla de observadores.

“CARNAL”

Según versiones de ONGs que protestaron por la convocatoria para elegir nuevo comisionado estatal de Transparencia, todo está al revés y acomodado para que Javier Marra, exsecretario de Finanzas de Pancho Domínguez, sea el nuevo presidente de la comisión.

Aseguran que la convocatoria tardó para acomodar los plazos legales a los días que necesitaba Marra para separarse del cargo en Finanzas. Además, acusan que sesgaron requisitos para acomodarlos al ex funcionario, a quien ven como otro “recomendado” del Poder Ejecutivo.

FATIGA

De acuerdo con el Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo, un año de confinamiento por el Covid-19 ya ha provocado fatiga pandémica entre la población. Incluso entre los menores de entre 6 y 12 años de edad se registran problemas de ansiedad que pueden ser causados por problemáticas que derivan de tomar clases en línea, como es el caso de que se vaya el internet, que no lo tengan, que no puedan cumplir con la tarea o estar encerrados y con falta de vínculos sociales. También por ese motivo urge el regreso a clases, aunque vaya a resultar una parodia de la antigua “normalidad”.