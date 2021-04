Medio Siglo

Calzada con Nieto

Nava, agenda llena

Debate este jueves





Después de un año sin asistencia de aficionados, ayer por fin entró público al Estadio Corregidora y se vivió una fiesta deportiva, pese a que la visita de Bravos de Juárez no era ni de lejos el partido más atractivo.

El regreso de la afición es resultado del trabajo de todos por cuidarnos y mantener las medidas preventivas, así como de una baja continua de los casos activos y los fallecimientos, según determinó el Comité Técnico de Salud para transitar al Escenario A.

No obstante, el partido contra el Covid-19 está lejos del pitido final: el virus acecha igual que hace un año, sólo que ahora el ciudadano está educado para enfrentarlo y ansioso por entrar a la recuperación económica y social.

Sigamos cuidándonos.





ETERNO

Con más candidatos que nunca a la gubernatura, se prevé que dure más de 2 horas el primer debate organizado por el Instituto Electoral del estado de Querétaro en el Centro de Negocios de la UAQ este jueves 29 a las 19:00 horas.

La asistencia será restringida y, además de los 10 candidatos al Gobierno estatal, estarán los consejeros del IEEQ, autoridades universitarias encabezadas por la rectora Teresa García y un representante de cada partido.

Ante el inusitado y exagerado número de contendientes, la estrategia de la morenista Celia Maya García fue plantear en encuentro sólo entre ella y el panista Mauricio Kuri Gonzalez, puntero en todas las mediciones de preferencia electoral, pero la propuesta fue tomada como un gesto discriminatorio contra 8 candidatos y se pronostica que estas dos citas serán las únicas donde ambos estén frente a frente.





LO SIGUE SU PASADO

Aunque dice no estar arrepentido de su pasado panista, Arturo Maximiliano García es tajante en no opinar sobre las propuesta del candidato azul, su amigo (o ex amigo) Mauricio Kuri González.

“No soy su vocero”, responde para sacudirse las dudas de los morenistas que tanto lo cuestionan porque, dicen que, con todo y que presume la guayabera guinda, su corazón aún late por la derecha. ¿Será?

Por lo pronto su primera semana de trabajo la marcó con su propuesta de apoyar que Santa Rosa Jáuregui se convierta en municipio.





AGENDA LLENA

Del lado azul, el alcalde con licencia Luis Nava planteó un proyecto de Universidad de la Mujer, iluminar el 100% de los condominios y fraccionamientos, además del parque “La Queretana” con 180 hectáreas de áreas verdes en Jurica, el centro de apoyos a emprendedores y 2 nuevas Casas para el Adulto Mayor.

Sobre la declaratoria del Escenario A que permite mayores concentraciones, dijo que continuará respetando el aforo y las medidas establecidas en el acuerdo sanitario de la autoridad electoral.





LOS CALZADA EN SAN JUAN

Reaparecieron en campaña el ex gobernador José Calzada Rovirosa y su esposa Sandra Albarrán, apoyando a Gustavo Nieto y a Abigail Arredondo en San Juan del Río.

Cuando menos se esperaba que lo hicieran y cuando más reacciones políticas pueden venir en contra de su partido, de su dirigencia y de sus allegados, los dos priistas acudieron a una caminata de apoyo a los candidatos de su partido. Y a todos les fue bien.

Reverdecieron canas, porque la cercanía de Calzada con el ex alcalde y actual candidato hizo recordar aquellos días en que el entonces gobernador era visitante frecuente de San Juan y Gustavo Nieto Chávez el presidente municipal “consentido” del sexenio. Hoy van por una segunda oportunidad… si los dejan.





SOBRINO DE TIGRE…

Quien quiere iniciar carrera política es José Manuel Sánchez Nieto, hijo de la recién nombrada magistrada Gabriela Nieto Castillo, pues forma parte de la planilla para el ayuntamiento que encabeza Arturo Maximiliano y hasta lo acompaña en los recorridos de campaña. El joven estudiante de Derecho asegura tener bien arraigados los ideales de la 4T.





MARQUISTAS

Tres de los colaboradores más cercanos del ex presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, se sumaron a la campaña de Luis Nava Guerrero por la Presidencia Municipal de Querétaro.

Se trata de Manuel Velázquez Pegueros, ex secretario de Gobierno municipal, Carlos Silva Reséndiz, ex secretario de Gestión Delegacional, y Estela Valenzuela García, ex coordinadora de Comunicación Social.

Se sumaron al trabajo territorial de mujeres y el martes se les vio en la presentación del programa para la creación de la Universidad de la Mujer, en la Unidad Deportiva de Paseos de San Miguel.

Debido al éxito no obtenido en su reaparición, el que no estará más al lado de Mauricio Kuri es el propio Marcos Aguilar. El “pluri” suplente de Marco del Prete seguirá guardado hasta nuevo aviso.





INDOLENCIA

Aunque los partidos declaran tener compromiso con la paridad de género, la verdad es que mantienen resistencia a abrir espacios a las mujeres.

Por ejemplo, en el Partido del Trabajo la razón por la que se perdió la candidatura en Pedro Escobedo fue el rechazo a abanderar a una mujer para la presidencia municipal.

Prefirieron no postular.





PRI CONTRA PT

También en Corregidora el PT podría quedarse sin candidata.

Ha dejado que su candidata a alcaldesa Gabriela Moreno se debilite, primero dejando perder la candidatura común con el PVEM y luego propiciando, con el desaseo de su proceso interno, nuevas impugnaciones.

El PRI, que con Héctor González aspira a trepar de nuevo al segundo lugar en ese municipio, considerado entre los más panistas del país, interpondrá quejas esta semana.