Nutrición|Todas bellas, solo una Miss Universo

Con mucho entusiasmo celebramos el premio de Miss Universo para una hermosa mexicana del norte del país, sobre todo porque ahora las mujeres bellas también son profesionistas, trabajadoras, deportistas, pero sobre todo seres humanos. Es también admirable que la belleza no esté tan estereotipada, y que los trajes regionales que las representan entren a concurso; sin embargo habría que aclarar muchos más valores acerca del estereotipo, especialmente para la autoestima de las mujeres y jóvenes.

Muchísimas jóvenes sufren de anorexia nerviosa, bulimia, comilitonas, vigorexia y hasta drogadicción con metanfetaminas para verse delgadas o más guapas, es además, de un peligro para su vida, una fantasía, porque quien carece de suficiente autoestima nada le será suficiente para sentirse mejor.

La belleza es definida como la cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar a quien lo contempla o escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. Depende del observador, si lo admira o no, es relativo.

Me parece importante hacer ver a los jóvenes que la belleza de una persona es un conjunto de cualidades externas e internas, que una persona no las tiene todas al mismo tiempo, o tal vez una en un millón. Si no deseamos vivir insatisfechas y sufriendo debemos ver la belleza física o corporal como un todo, desde el porte y personalidad hasta el arreglo y buen gusto; la belleza interna, que es la que más arrolla, es la puesta en práctica de valores como la bondad, amabilidad, fortaleza y otros aspectos como la educación, simpatía, expresión y muchos más.

Por suerte todos tenemos nuestros puntos fuertes que lucir, pero sobre todo nuestra real estima no depende de algún atributo sino de que somos seres con dignidad humana y para los creyentes, también dignidad divina.

Si tenemos bien puesta la autoestima nuestro cuerpo será un bello templo de todo lo interior, entonces seremos muy atractivos y verdaderamente arrolladores.

Todos somos bellos aunque sólo cada año se nombre una Miss Universo, hoy otra vez una mexicana a la cual felicito.

