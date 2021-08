Psicología para todos | Predicciones buenas y una mala para terminar el 2021

1.-Continuaremos todo el año con el trabajo en casa esto quiere decir que los empresarios ahora podrán contratar a los mejores a nivel planetario porque todas las personas del mundo están en casa, la verdadera globalización del trabajo pesado aunque muchos no se han dado cuenta de esto porque realmente no es Home Office, trabajo en casa, es everywhere, desde cualquier lado, incluido consultas médicas y psicológicas, este fenómeno ha provocado que muchas personas abandonen las grandes ciudades con esos alquileres para ir a vivir a casos más sencillas o comprar terrenos más baratos fuera de la ciudad y suburbios en el campo.

2.-En mucho, las reglas del juego el sector hotelero dedicado a los negocios ha ido en decremento casi un 50%, este año continuará la baja de la cancelación de todos los congresos esos eventos conferencias todo seguirá siendo Online, en línea, quedar para siempre el turismo nada igual estar frente al mar viendo un atardecer.

3.- 2021 será el año de los asistentes digitales muchos de ellos irán sustituyendo poco a poco a empleados, secretarias y empleados de apoyo.

4.- Dentro de las empresas serán implementando cada vez más plataformas digitales donde cada trabajador irá reportando sus avances y progreso dentro de cada proyecto sin la necesidad de que un jefe esté tras de ellos.

5.- Durante el 2021 continuaremos con las escuelas en casa continúa y esto implicará que muchas de las plataformas grandes avances para que los maestros tanto como los alumnos puedan aprender más, retener más, provocando que el conocimiento se vuelva una experiencia mágica, lúdica, imborrable, memorable, eso es lo que puede ocurrir en las plataformas.

6.- Las empresas que no invierten en 10% en tecnología desaparecerán.

7.- 2021 ser el año de la explosión e inclusión de las necesidades de programadores de gente con conocimientos o inteligencia artificial, de los trabajos con mayor demanda en México, según Wanted México, son Director Digital, Especialista en Inteligencia Artificial, Científico de datos, Director Informático y otros más con trabajos tecnológicos.

8.- Cada vez más, la gente buscará los alimentos saludables, comer mejor, meditar, crear sus propios alimentos, buscar lo más orgánico y lo más natural para tener el sistema inmunológico fuerte, beber más agua, deportes y ejercicio en línea así como gimnasios en casa seguirán en crecimiento absoluto.

9.- La hiperautomatización, será extrema, todo lo que se puede automatizar se va automatizar ejemplo de esto son los Oxxo Smart donde ya no hay cajeros Y tú puedes tomar el producto y simplemente salirte y también entre muchas otras cosas se autoabastece esto será la constante en todo y por último el décimo pronóstico tan importante como los otros nueve: vendrá un renacimiento de ser humano porque el ser humano es el único que no se va a poder automatizar ni digitalizada, no se puede digitalizar el amor la comprensión la empatía la caridad la intuición la imaginación nada de esto se puede automatizar lo digitalizar robot el ser humano empieza ser lo más valioso.

10.- La predicción mala es que en el ciberespacio se replica la sociedad con lo bueno y lo malo y cada vez será más frecuente encontrarnos con esto la investigación de los agentes de la Sección de Redes de la BIT, encargados de rastrear internet en busca de ‘ciberdelincuentes’ detectaron la proliferación de anuncios en los que supuestos hackers ofrecían sus servicios. “Antes habíamos visto alguno, pero era algo residual. En poco tiempo vimos que iban en auge y decidimos investigarlos, sobre todo después de que algunos afectados denunciasen en comisaria haber sufrido la extorsión”.

En uno de esos anuncios, los delincuentes ofrecían desde intromisiones en la vida privada de terceras personas mediante software espía “para monitorizar en tiempo real” dónde se encontraban, hasta manipular los ficheros de la Dirección General de Tráfico para recuperar puntos del carné de conducir o, directamente, aprobar el examen teórico.