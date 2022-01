Sopa de letras | ¡Felicidades Ignacio López Tarso!

A sus 97 años de vida, Ignacio López Tarso y 74 años como actor, ha hecho cine, televisión y sobre todo teatro. En estas siete décadas como actor compartió el set con María Félix, en la filmación de la película la Cucaracha en 1959 en el pueblo mágico de Bernal en Ezequiel Montes Querétaro, dirigida por Ismael Rodríguez y fotografiada por Gabriel Figueroa. Inicia con una toma de la peña de Bernal y durante la historia se aprecian sitios emblemáticos como la fuente central y el jardín principal, que sirvieron para la ambientación para el paisaje de la Revolución.

La película sumerge al espectador en plena Revolución Mexicana , la Doña y López Tarso ejercen con singular maestría de actores en ceremonias, proporcionan carácter a la historia y le imprimen un profundo perfil psicológico a la Cucaracha una bragada soldadera que capitanea un grupo de mujeres armadas.

Una de las estrellas de la época de oro del cine mexicano, María Félix, con quien me hubiera encantado hacer teatro, hicieron como siete películas, juntos en una de ellas la enamoraba, pero ella no sabía que yo estaba enamorado de ella. Como actor y como hombre, era tan hermosa y cariñosa conmigo, me invitaba a comer en las locaciones, incluso la invité a hacer teatro, me hubiera encantado que se lograra como lo hice con Dolores del Río.

Tras filmar la Cucaracha con Pedro Armendáriz, Antonio Aguilar, Flor Silvestre y Dolores del Río, el actor invitó a esta última a protagonizar dos puestas en escena, sobre el escenario de Teatro Insurgentes.

El primer actor celebró su cumpleaños rodeado de su familia y con la retrospectiva de Roberto Gavaldón en el Museo de Hollywood, donde se proyectarán tres de sus cintas más admiradas “Macario”, “Días de Otoño” y “La Rosa Blanca”.

Felicidades a Don Ignacio que en 74 años de carrera ha pasado por todos los foros de cine y televisión y los escenarios teatrales más importantes del país. Y en la cuarta ola de Covid-19 es el primer actor que vive y nos puede hacer una crónica de la película “La Cucaracha”, la gran época de oro del cine mexicano y el teatro.