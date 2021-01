Sopa de letras | Un daño irreparable

Ya está en circulación, en el ciberespacio en formato electrónico, el libro, “Un Daño e irreparable de la criminal gestión de la pandemia en México” De la autoría, Doctora Laurie Ann Ximénez-Flyvie, editorial Planeta, México, 2021.

La doctora Laura se doctoró en la Universidad de Harvard y es profesora e investigadora de Microbiología. Actualmente, es jefa de laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM).

Directora general de la iniciativa, “Salvemos con ciencia” y asesora proyectos para ayudar a controlar la pandemia de Covid-19 en el país. A raíz de su artículo, “El fiasco del siglo” en el periódico Reforma se volvió una de las referentes expertas que han trabajado para exponer la verdad detrás de la gestión de la pandemia.

La doctora Laurie revela cómo la ineficiente estrategia contra la pandemia llevó a al país al primer lugar de letalidad entre las 20 naciones más afectadas por el Covid-19. Esta investigación aclara el crimen por omisión que el Gobierno Mexicano, perpetró contra sus ciudadanos.

Escribe la autora: “Desde el comienzo de la pandemia en México, me indignaron las declaraciones del Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, su insistencia en que la enfermedad no era más grave que la Influenza, el exceso de confianza en que todo estaba previsto y el espectáculo teatral de sus apariciones públicas.

Hoy López Gatell reporta a diario las consecuencias de sus decisiones más de 150 mil mexicanos han muerto, y la pandemia no está cerca de concluir. Nunca he pensado que matarlos haya sido su intención, simplemente el subsecretario se creyó más listo que todos, pensó que la inmunidad comunitaria vendría pronto, con pocos muertos y que con ello lograría una contundente victoria. Sin embargo hay acciones que con o sin dolo, resultan imperdonables.

Su incapacidad para rectificar el rumbo no tiene justificación. Esa actitud demuestra no solo su soberbia e indolencia también deja claro que su papel es político no científico.