La crisis por la que atraviesa Gallos era totalmente previsible, la falta de recursos de la directiva queretana es una limitante en el armado del equipo y claramente los refuerzos no han cumplido con las expectativas, ahora tomaron la decisión de cesar al “Pity” Altamirano como un posible revulsivo.

Los queretanos han sumado tres puntos de 18 posibles hasta el momento y han marcado 1 gol en seis partidos, siendo la peor ofensiva y por mucho del torneo, los números no mienten y las carencias ofensivas de Gallos han quedado exhibidas en el primer tercio del torneo.

Y lo peor de todo es que poco pueden hacer para “retocar” la plantilla, el único cambio posible es la salida de Jefferson Montero –quien me parece un jugador con calidad sobrada- pero las lesiones no dejaron que el ecuatoriano pudiera aportar al equipo, por lo que se prevé la llegada de un delantero para acabar la sequía de gol.

Seis uruguayos en la plantilla y ahora la llegada del técnico Leonardo Ramos, también uruguayo, habla del tipo de mercado que intenta explotar la directiva queretana de la mano del representante Rafael Monje, quien casualmente ha traído a todos o la mayoría de los extranjeros al Club.

Es un hecho que la directiva comandada por Gabriel Solares está apostando el poco capital que tienen en este proyecto, al no tener dinero se intenta ir por lo barato, pero bien es sabido por el refrán que “lo barato sale caro” y eso podría repercutir fuertemente en las arcas del Club al final del año con una posible multa económica.

No parece haber luz al final del túnel y se prevé una temporada larga y sinuosa que pinta para ser una de las peores en la historia del Club –sin exagerar- porque el tema no es cambiar al técnico y ya, el tema es que no hay materia prima suficiente para competir contra los demás equipos de la Liga MX.

Veremos en qué acaba la novela pero sin duda alguna los aficionados no están contentos.

