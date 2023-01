Dora Guzmán y el cine de mujeres

La Directora de cine Dora Guzmán realizó estudios de Psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro, Antropología en el INAH, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y estudios en Producción Radiofónica, Dirección y Producción de Televisión.

Su trabajo más importante hasta ahora, ha sido dirigir la cinta “Sara. Amor y revolución” sobre la vida de la mujer revolucionaria y esposa de Francisco I. Madero, y cuya función especial se llevó a cabo este fin de semana en San Juan del Río”.

“He hecho muchas historias de mujeres. Justo antes de este proyecto, hice el cortometraje “El ojo de las hermanas Elhers”, una historia de mujeres que fueron pilares de la fotografía en nuestro país. Ellas hicieron el primer departamento de cinematografía en México. También fueron becadas por Venustiano Carranza y se fueron a estudiar cine a Estados Unidos en 1917, para después compartir lo aprendido con muchos cineastas de la época”.

Cine "The Banshees of Inisherin" lidera nominaciones a unos Globos de Oro que buscan recuperar prestigio

El cortometraje está disponible en YouTube, y el final de la historia es triste, porque cuando se quema la cineteca nacional, se pierde todo su archivo fílmico “a raíz de ese cortometraje, los familiares de las hermanas me buscaron y me entregaron material inédito que tenían en su poder, que usare en mi próximo proyecto”.

Otro proyecto que aún está en formación pero que ya se tiene pláticas con dos productores norteamericanos es la película “Frida no vivió aquí”, sobre Frida Kahlo “siempre he sido muy interesada en las mujeres, no porque me lo haya fijado como objetivo. Siempre me han llamado la atención las historias de mujeres fuertes”.