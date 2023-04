“Hay mayor apertura y la gente más joven busca especializarse en el jazz”

Dannah Garay es cantante y compositora de Jazz. Lo empezó a cantar de manera muy inocente, cuando tenía 12 años. Conoció el género gracias a los discos de artistas como Nat King Cole y Ella FitzGerald.

“Aprendí de manera autodidacta. Algunos maestros me dieron dirección, pero mis principales maestros fueron los discos. Soy originaria de la Ciudad de México y allá hay un suceso muy grande a nivel musical”

Si bien en nuestro país no crecimos con la cultura del Jazz, Dannah opina que la globalización ha ayudado a que los jóvenes escojan ahora lo que quieren escuchar y que no se dejen llevar por lo que marca el mercado.

“Hay mayor apertura en el jazz, se ha ido expandiendo y la gente más joven busca especializarse en el género y buscan estudiarlo de manera profesional. Un consejo que les daría es que hay que escuchar mucha música, todos los discos que puedan, el oído es por donde puede entrar el género”.

Del Jazz lo que más le gusta, son los músicos con los que toca y la libertad de poder escoger el repertorio sin restricciones “puedo cambiar de canción de un día a otro, porque ya la saben y la transforman a otra tonalidad. Tienen un gran profesionalismo, y la libertad que da el género es muy divertido”.

Lo más difícil para ella es el estudio del género y ser mejor con la voz, que es su instrumento. Dannah es de las pocas mujeres en el jazz que componen sus propias canciones. Su sueño es que algún día, escuche sus composiciones en otro lado del mundo.

“Es importante que los músicos compongan. Toda nuestra cultura está en alguna parte de nuestro ser, y se empieza a transformar en una composición, solo hay que rascarle. Disfrutó mucho compartir mis composiciones”.

ALEX MERCADO Y SU FUSIÓN

Alex Mercado es pianista. Lleva trabajando con Dannah desde hace 12 años porque cree firmemente en que los artistas deben de generar creaciones originales. Entonces decidió estudiar la música de la cantante y aprenderla de memoria. A ella le gustó la forma en que se compenetran a la hora de tocar en vivo, y desde entonces se presentan juntos cada vez que pueden.

“Me gusta tocar la música de Dannah, porque hay mayor libertad interpretativa y mayor emoción, logramos mayor intensidad tocando su música. Tenemos buena química en el escenario. Me invitó a hacer arreglos en su disco My miracle, y desde entonces trabajamos juntos”.

Alex Mercado empezó a tocar el piano a los 12 años, cuando a su casa llegó uno como herencia de un tío suyo “el piano me atrapó, no lo elegí yo, me eligió a mí. Es como una orquesta completa debajo de mis dedos, siempre me desafía. No tocó otro instrumento porque quiero descubrir el misterio del piano”.

De acuerdo con el pianista, hay muchos intérpretes en la escena del jazz que necesitan ser conocidos y más apreciados por el público mexicano. Los jazzistas siempre están luchando por ampliar su público y cautivar a otros públicos.

“No hay suficientes lugares para ejercer el jazz. Es un género que requiere de entrega total, y muchos músicos se tienen que dedicar a otras cosas, para tener una situación económica estable que otros géneros musicales si dan”.

Para Alex, los jóvenes tienen muchas herramientas para conocer el jazz. Por eso, es importante que escuchen más música, específicamente hecha en México, para poder expandir más sus horizontes musicales.

“Busquen manifestaciones culturales que los enriquezcan, que los cultiven, no solo que los entretengan, y para que la música pueda transformarlos e incitar emociones más fuertes, que sientan estas historias que contamos a través de la improvisación”.

Finalmente, incita a la nueva generación de artistas, a que compongan para que contribuyan a la escena del jazz “que la información que escuchan, la traduzcan en una historia personal y que se manifieste en una canción. Hacen falta proyectos personales y con eso poner su granito de arena”.