La catedral del Huapango llegó a San Juan del Río

La dirección de cultura llevó a cabo el evento denominado "La catedral del Huapango llega a San Juan del Río", con un programa lleno de actividades enfocadas en conocer la cultura y el arte de uno de los pueblos mágicos más conocidos del estado.

Entre las actividades que se presentaron, se tuvo una muestra de la Casa del Artesano del municipio invitado, que se instaló en el Jardín de la Familia, además de una conferencia con el cronista de San Joaquín, Felipe Camacho.

Cultura Los hermanos Olguín lucieron trajes hechos por manos sanjuanenses

Otra de las charlas que se tuvieron, fue la plática sobre herbolaria que brindó Evelin Olvera Pereda, quien aprendió todos sus conocimientos en la sierra, a donde llegó a refugiarse después de vivir violencia en su hogar.

La gente estuvo muy atenta a la plática. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

"Yo vivía en la Ciudad de Querétaro, pero desgraciadamente sufrí de violencia intrafamiliar y me fui con mi hija de regreso a la sierra queretana, y al no encontrar trabajo, mi familia me enseñó de la herbolaria. Son personas que te enseñan la sabiduría ancestral de hace muchísimos años, y así empecé con esta pasión de ayudar a las personas".

Un conocimiento ancestral que adquirió de su familia. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

El evento con el que terminó la muerta fue con la presentación del baile de huapango realizada por el grupo de danza "Zzabhí" dirigido por el profesor Francisco Javier Saavedra Yáñez, quienes mostraron porque son llamados "La catedral del huapango".