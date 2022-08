Entregarán más de 4 millones de pesos en premios

El Club de Golf San Gil se vestirá de gala con su XV Torneo Anual, el cual se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre, además de señalar que será un torneo que reparte más de 4 millones de pesos en premios, lo que sin duda es muy atractivo y contará con participación de bastoneros tanto de nuestra entidad, como de diferentes partes del país y algunos del extranjero.

Los encargados de dar a conocer los pormenores del evento fueron Fausto Velázquez vocal de golf del Club San Gil, Jaime Galván, director general del Club San Gil acompañados de algunos de los principales patrocinadores de este certamen,

Durante la presentación de lo que será esta XV edición del Torneo Anual de Golf San Gil/Spartan Blue 2022, Fausto Velázquez dijo que se tiene un cupo límite de 400 bastoneros de las categorías Damas, Senior, Súper Senior, Campeonato AA, A, B, C, D y E, de las cuales ya se tienen prácticamente el cupo lleno, quedando cerca de 14 lugares en las categorías de Damas y Senior quienes todavía tienen la oportunidad de inscribirse en la página sangil.mx/torneo-anual-san-gil/.

“Es un torneo que va durar cinco días, con tres días garantizados de juego, sin corte, contaremos con todas las categorías, Damas, Senior, Súper Senior, Campeonato AA, A, B, C, D y E van a poder participar en los tres días de juego, ya tenemos las categorías cerradas, únicamente tenemos espacios disponibles en la categorías de Senior, Súper Senior y Damas, en damas el costo de inscripción es de 9 mil 500 pesos si es fuera del club y socios del club 8 mil 500 , en Seniors es de 9 mil pesos socios y 10 mil pesos no socios, quedan 14 lugares, vamos a estar con una capacidad máxima de 400 jugadores, rondas de aproximadamente 130 cada una”.

En el tema de los premios, los organizadores destacaron que es un torneo en el que se entregan muchos premios, pues hay tres automóviles para los Hole In One, uno más que se rifará en la comida de premiación entre todos los participantes, además de que en los O´yes son premios acumulables por lo que se pueden llevar más de un premio en campo, además de que también habrá rifas de los patrocinadores durante la premiación, la cual será el 4 de septiembre.

“Tenemos varios premios, particularmente este torneo ofrece Oyeses acumulables, lo que garantiza que el jugador tenga una participación muy placentera porque el jugador se puede llevar uno o varios premios de oyeses, vamos a tener premios especiales, la rifa de un automóvil último modelo entre todos los jugadores por tan solo haberse inscrito y participar, además de una cantidad importante de premios que vamos a poder entregar en la tómbola. En el Hole in One en el hoyo 16 hay una camioneta Porsche 2023, para el hoyo 4 un carrito de golf, en el hoyo 7 otra camioneta Porsche 2023, en el hoyo 13 un Vento 2022, en la región somos el torneo que ofrece la mejor y mayor cantidad de premios en el Hole in One. En los Oyeses tenemos quince premios, el primer premio es un auto Renault 2023, para el segundo lugar 50 mil, para el tercer lugar 30 mil, el cuarto lugar 20 mil, quinto lugar 10 mil y así sucesivamente hasta el hoyo 15 en donde el ganador recibirá 3 mil pesos”.





Los organizadores manifestaron que por el tema de Covid, se seguirán los lineamientos que marcan las autoridades federales y municipales, para que los jugadores puedan disfrutar de esta competencia y convivencia sin preocupaciones, además de que se les entregarán cubrebocas a cada jugador y caddie, además de que tendrán varias actividades extras, como el torneo de putt y uno de approach.

“El tema Covid sabemos que debemos seguir respetando algunas medidas que establece el gobierno federal y municipal, estaremos atentos a que se cubra y podamos disfrutar de una convivencia sin preocupaciones. Entre las medidas que se aplicarán le vamos a entregar un cubrebocas a cada jugador, así como a su caddie, para que lo utilicen durante todo el torneo”.