Es Renata Rubio referente del fisicoculturismo

Renata Rubio es nutrióloga además de ser entrenadora personal es un ejemplo de disciplina y constancia quien acaba de ganar el título de campeona en Bikini wellness en la categoría abierta en Silao, Guanajuato.

Con tan sólo 25 años de edad, Renata ha dedicado 8 de estos a fisicoculturismo, al principio de forma recreativa para después dar el salto al profesional desde hace 2 años.

“Me empezó a llamar la atención cuando quería un reto más grande, sabía que si quería un mejor fisco tenía que llevar mi cuerpo al próximo nivel que es ya compitiendo, llevas tu cuerpo al extremo, quería un reto más grande”.

Originaria de Michoacán, sanjuanense por adopción, es además nutrióloga de formación, lo cual ha sabido combinar a la perfección para abrirse paso en la competencia.

La número uno agradeció el apoyo que le ha dado su mamá y hermana, a quienes les dedica sus triunfos. A sus entrenadores y amigos por impulsarla en todo momento.

“Es una disciplina muy difícil, al principio mi mamá no estaba de acuerdo, pero me vio aferrada y no le quedó otra opción más que apoyarme. Son las que han estado en todo el proceso”

Renata definió al fisicoculturismo como “Un deporte que se basa en la estética corporal en la simetría, muchas personas tienen la creencia de que es estar muy musculoso cuando hay distintas categorías”.

En su trayectoria suma diferentes triunfos como lograr el segundo lugar en Bikini wellness en la categoría abierta en Comonfort en Guanajuato. Es campeona del selectivo de Silao, Guanajuato en más de 1.60 metros de estatura, clasificando al Nacional.

“Me siento feliz de haber estado en una tarima con atletas de gran nivel”

Viene una temporada de descanso para arrancar con otra preparación. Si me gustaría competir el siguiente año.