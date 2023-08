Simios Veloces Racing, líder por naturaleza

El actual líder del campeonato nacional Racing Bike México, José Luis Delgado piloto de la categoría Fórmula Master 40 del equipo Simios Veloces Racing llevó en alto el nombre de San Juan del Río en la fecha de Yucatán para solidificar su trayectoria en el automovilismo.

Originario de San Juan del Río, Delgado inició en el mundo del motociclismo de una manera laboral cuando era repartidor de pizzas, en un tiempo en el que no había refacciones de moto y no había mecánicos.

Delgado es un apasionado del motociclismo quien en el Hermanos Rodríguez logró el segundo lugar.

“Recuerdo que comprar una moto no era una opción fácil. Ahora todo cambia con las redes sociales, facilita la comunicación entre el proveedor de las piezas y el comprador, esto ha ayudado mucho”, explicó.

Delgado tuvo por sueño el correr en un campeonato, el cual fue impulsado en un viaje en carretera, al ver a unos pilotos, que a su creer, parecían se iban a caer cuando tomaron una curva.

“Me volví loco, pensé: no me importa si nada más voy a correr una sola vez quiero estar en un campeonato profesional, no me importa quedar en último lugar quiero sentir esa adrenalina”, contó.

Fue entonces que se metió a correr de manera semiprofesional, de eso hace 10 años, desde entonces quedó enganchado.

“El motociclismo no te suelta, es algo muy riesgoso, muy caro pero no hay marcha atrás, como en las motos, no tienen reversa. ¿Quién me impulsó a competir? nadie, únicamente la pasión”.

“Un autódromo no es nada comparado con la carretera, en la calle nos sentíamos muy rápidos yéndonos a La Sierra, pero cuando uno se mete a un autódromo y te encuentras con pilotos ya profesionales te das cuenta lo lento que eres en realidad”.

Debutó en el Campeonato Racing Bike Capital que ahora es Racing Bike México en el Hermanos Rodríguez, de ahí que tenga un aprecio a esta pista.

“Fue mi primer carrera, mi primera experiencia en un autódromo y fue algo realmente maravilloso me abrazó y ya no me soltó. Realmente aprecié lo que es ser un piloto de motociclismo”.

Entre sus mejores momentos está su segunda carrera que fue en San Luis Potosí cuando ganó su primer lugar en el campeonato nacional GP México del 2016.

“Fue la primera vez que gané un primer lugar en el campeonato nacional en San Luis Potosí en el autódromo de Tangamanga ll. Recuerdo también mi tercer carrera, se corrió en Querétaro en el autódromo de Ecocentro el año pasado, arrancamos en media parrilla y remontamos. Tuvo que ser un final de fotografía, lamentablemente cometieron un error los jueces y nos descalificaron junto con otros siete pilotos más, que si no, para nosotros hubiera sido la cúspide de nuestra carrera. Definitivamente esa fue una de las carreras más significativas, no nos trajimos nada pero fue muy emocionante”.

Siendo una persona de retos continúa trazándose nuevos objetivos a mediano plazo, continúa con campeonato nacional Racing Bike México que va a media temporada y del que es líder.

“Los planes están en mantenerme en la punta ir sumando más puntos, separarme del segundo y del tercer lugar, mi más grande ilusión deportiva es lograr el título de campeón nacional, ser un piloto en la categoría mil es algo que nos marca y a largo plazo pues seguir unos dos años como piloto y después seguir en esto pero ya desde atrás, apoyando a mi hija”.

“Aunque yo ya no corra después, la adrenalina seguirá ahí con ella, porque me da más gusto cuando la veo a ella ganar, cuando la veo dentro de la pista, cuando la asisto, cuando soy su mecánico. Pasarle la batuta a mi hija y decirle: sabes qué ahora te toca a ti continuar con el legado de Simios Veloces Racing”.

Delgado corre a nivel Profesional en los campeonatos regionales, estatales y nacionales, el año pasado obtuvo el título de Campeón Regional en el Campeonato Race de Velocidad, y el de Campeón estatal en el Campeonato Escobedos Bros en la categoría de intermedios. Este año va en primer lugar en el campeonato nacional en la categoría reina.

Señaló la importancia de que se sumen más personas a apoyar este deporte.

“Ojalá tengamos el apoyo de algunos patrocinadores apasionados a este deporte, es bastante caro el solventarlo, los viáticos, gasolina, inscripciones, las llantas, por ejemplo, un par cuesta unos 10 mil . Decirle a los amantes del deporte motor que apoye, a las autoridades que nos faciliten lugares para entrenar, nosotros, como apasionados, ayudaremos con cursos gratuitos a personas que quieran mejorar su conducción en moto. Igual nosotros compartimos lo que sabemos a las nuevas generaciones, ayudamos con algunas de las llantas porque nos gusta y amamos nuestro deporte”, finalizó.