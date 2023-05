El cuerpo se expresa y hay que escuchar

El Doctor Carlos Gustavo Coello Jaime lleva más de 20 años dedicándose a la terapia física en San Juan del Río y a nivel nacional. Es fisioterapeuta, tiene una maestría en psiconeumonología, un Doctorado en Osteopatía y estudia Nutrición.

“La fisioterapia es una rama de la medicina, que trata afecciones neuro músculo esqueléticas y lo trabaja en base a agentes físicos como calor, frío, corrientes eléctricas, estímulos manuales, mecánicos y ejercicios”.

También se conoce como terapia física y se creó para atender a personas con discapacidad, las cuales pueden ser de dos tipos, transitoria y permanente. La transitoria es un golpe, una fractura o una rotura de músculo, “algo de lo que me voy a recuperar”. La permanente por otro lado es una lesión cerebral, una lesión medular, “algo que va a generar que no vas a recuperar tus funciones al 100%”.

“Dentro de las áreas de rehabilitación existe la rehabilitación neurológica, que es para niños que nacen con algún riesgo de daño, o algún problema durante el embarazo, parto o cesárea. Y tenemos la rehabilitación infantil, en jóvenes, adultos y adultos mayores. Aquí en GCJ Rehabilitación trabajamos con niños desde los 5 años y adultos hasta los 80 o más”.

De acuerdo con Gustavo Coello las lesiones más comunes son las Lumbalgias, que es el dolor en la espalda baja, las cervicalgias, dolor del cuello por caídas o accidentes automovilísticos, las fracturas entres los deportistas, las lesiones causadas por caídas entre los ciclistas, y los pacientes post operados, que toman terapia física para acelerar la recuperación.

LA CAUSA DEL DOLOR

Para llegar a la rehabilitación hay dos caminos. El médico general o el especialista los canalizan. O las personas llegan por iniciativa propia, sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque los fisioterapeutas no pueden ofrecer servicios médicos como las infiltraciones.

“Un fisioterapeuta debe de estar capacitado para evaluar al paciente, para tratarte o remitirte al médico. Al revisarlo clínicamente o con el ecógrafo (ultrasonido del músculo), si vemos que la lesión es grave y reciente, necesita tratarse primero con un traumatólogo”.

La recomendación que Gustavo hace, es evaluar si la lesión es traumática, porque entonces el paciente tener mucho cuidado. Principalmente se presenta con los golpes o caídas, “y si se escucha que algo trono”, o hay una inflamación muy exagerada es mejor ir con el médico.

“Cuando el dolor viene de manera crónica, que yo ya sé lo que pasó, pero está volviendo la molestia, entonces voy a la fisioterapia, por ejemplo, si ya me recuperé, y ya paso cierto tiempo, pero me vuelve a doler, voy a la terapia física”

La fisioterapia acelera el proceso de recuperación de una lesión y evita recaídas, o que se vuelva algo crónico. Pero esta ciencia de la salud, no está sola, va acompañada de una buena alimentación y de hacer ejercicio diariamente.

“En la fisioterapia tratamos de buscar lo que genera el dolor. Algo puede pasar en tu cuerpo que genera dolor y que no es habitual, por ejemplo, el dolor lumbar está relacionada en un 80% con el intestino, las personas que sufren de colitis, que son estreñidas o que sufren de diarreas, pueden causar una inflamación que se refleja como un dolor en la espalda”.

CREAR CONCIENCIA

De acuerdo con Gustavo, un paciente puede recuperarse al 100% de una lesión, si hace los cambios correctos. Incluso los pacientes con una discapacidad permanente, si hacen cambios, mejoran su condición de vida.

“Hay que hacer las cosas a conciencia, porque actualmente buscamos el confort, que el dolor se me quite con una pastilla. El cuerpo no habla, pero se expresa, y hay que poner atención porque si no puede venir algo más grave”.

Con más de 20 años de experiencia, Gustavo Coello afirma que con pocos cambios que realices en tu vida diaria, podrás mejorar tus lesiones.

“El error que más cometen los pacientes es que generan cambios, se preocupan en el momento y vuelven a lo mismo, a lo que nos llegó a enfermar. Mi consejo es hacer ejercicio todos los días, tener una buena alimentación y hacerse un chequeo mínimo cada año, para ver cómo te encuentras para prevenir”.

Para mayor información puedes consultar la página www. gcjrehabilitación.com