La ansiedad puede generar taquicardia

La ansiedad es un miedo excesivo, que puede provocar muchas variables, puede ser que lo detone una cosa en particular o una circunstancia. De acuerdo con el psicólogo clínico Erich Matamoros Meneses hay diferentes trastornos, desde el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad social y las fobias, por mencionar algunas.

“Todo mundo habla de ansiedad y depresión, pero una cosa es estar nervioso o desesperado, y otra es tener un trastorno a nivel clínico. Hay que aprender a diferenciar. Las enfermedades o trastornos mentales como la ansiedad, solo lo pueden diagnosticar las ciencias PSI, psiquiatría y psicología. La gente no debe autodiagnosticarse, ni por lo que encuentran en google ni tampoco porque alguien se los dijo”.

Cuando sufrimos de un tipo de ansiedad, los síntomas se vuelven crónicos y en algún momento son incapacitantes “por ejemplo, para una persona con ansiedad social es imposible estar con un grupo de personas. No lo soporta. Empieza a sufrir sudoración, le da taquicardia y puede llegar a desmayarse”.

En la mayoría de los casos, la ansiedad se vuelve psicosomática, de la mente se va al cuerpo “una ansiedad que produce muchos nervios, puede hacer que se te caiga el cabello, que se te despelleja la piel, que te salgan granos o una sudoración excesiva. Muchas personas con ansiedad manifiestan que no pueden respirar y sienten como si les apretaran el pecho”.

Salud La fibromialgia, un padecimiento incapacitante

Por eso es importante realizarse chequeos psicológicos para que no detone una situación grave “es un proceso psicológico, nadie, ni el mejor psicólogo del mundo, te va a curar en dos o tres días. Hay gente que se cura en 5 sesiones y hay gente que se cura en 5 años”.

De acuerdo con el psicólogo Erich Matamoros no hay cura para las enfermedades mentales ni para los trastornos “aprendes a vivir con ellas, aprendes a identificar lo que te ocasiona la ansiedad y ya cuentas con herramientas psicológicas que te ayudan a sobrellevarlo, de esa manera saben cuándo les dará un ataque y logran controlarlo. Puedes ser funcional y llegar a tener una vida normal”.

Para Erich es importante mencionar que tener un trastorno mental es igual a tener diabetes u obesidad, solo que está sumamente estigmatizado “es importante trabajar en su persona, su mundo interno y eso les va a ayudar a estar mejor. Si creen que no pueden ustedes solos aquí estamos los profesionales de las ciencias PSI. Solo hay que tener cuidado con el intrusismo profesional, como un coach y esas cosas, porque los van a enfermar más. Los trastornos parecen bonitos y están de moda, pero tener un trastorno emocional es algo terrorífico”.

Salud Cervicalgia, tratable mediante fisioterapia

ES IMPORTANTE PERDONARTE

Leslie Rodríguez es tatuadora y maestra. Actualmente está diagnosticada con trastorno generalizado de la ansiedad, trastorno depresivo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno del espectro autista.

“Siempre me han dicho que soy una persona diferente al promedio. Hace como diez años, daba clases de secundaria y llegó un alumno con síndrome de Asperger. Me puse a investigar y me sentí identificada en muchas cosas con él. En México es difícil conseguir este tipo de diagnóstico, especialmente en las mujeres pues se pueden camuflar ciertos síntomas”.

Hace dos años, Leslie encontró a una psiquiatra que la diagnosticó correctamente y le dio medicamentos. “es muy importante conocerse uno mismo. Es muy fuerte darte cuenta de todo esto, pues comprendes que muchas de las cosas desagradables que han pasado por tu vida. Se tiene mucho estigma sobre la salud mental y necesitamos una sociedad más educada”.

Para Leslie, es difícil tener una energía limitada para vivir el día a día “estos trastornos me permiten ser una persona super creativa y pensar fuera de la caja, sin embargo, tienes una energía limitada. Necesitas dormir a tus horas, tener una vida sana, rodearte de personas que entiendan que los ruidos fuertes te pueden molestar y conocerte a ti mismo”.

Dentro de sus mayores temores, está el convivir con los demás “sufro de hipersensibilidad del aire y de la luz, no tolero los ruidos fuertes y a veces no estoy segura de mis emociones. Uno de mis mayores temores es sentarme en una mesa con diez personas y tener que hablar con ellos”.

Para Leslie es importante que como sociedad trabajemos con el estigma de la salud mental “las personas que sufren de trastornos, les recomiendo encontrar tribus y hablar con personas como tú, ir al psicólogo o al psiquiatra, buscar información y encontrar acomodos para tener una vida más sencilla, como buscar un trabajo en casa o tener mascotas que te ayuden con la ansiedad y perdonarte”.