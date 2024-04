¿Es obligatorio ser funcionario de casilla?

El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez, dio a conocer que los ciudadanos que formarán parte de las mesas directivas de casilla, fueron sorteados hace varios meses, por tal motivo las personas nacidas entre marzo y abril serán quienes desempeñe en este rol durante el día de la jornada.

Al respecto, mencionó que con anticipación se comenzaron a entregar las notificaciones de los ciudadanos sorteados para que puedan participar en las elecciones federales del 2 de junio, sin embargo, explicó que realmente eso ocurre cuando los seleccionados no quieren participar.

Dijo que los ciudadanos tienen la obligación de participar en los asuntos públicos del país, sin embargo, si no pueden formar parte de este ejercicio como funcionarios de casilla, pueden declinar, aunque esto lo deben de anunciar con anticipación para que puedan buscar su reemplazo, dado que no hay sanciones en caso de no aceptar la designación y pueden acudir a votar con normalidad el día de las elecciones.

Por lo anterior, comentó que el INE se encuentra en proceso de visitas domiciliarias para invitar a los ciudadanos que fueron sorteados, de tal manera que acepten participar en el desarrollo del proceso electoral y el día de la jornada comicial, pues para ello, se requieren de ciudadanos que sean presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes para los posibles relevos que ese día se tengan que hacer.

Agregó que el INE contempla suplentes para estos cargos eventuales, pues si alguno de ellos falta, hay más que puedan desempeñar la labor, pues a las ocho de la mañana es cuando comienza su labor, dando un momento de tolerancia para que se integren todos, por lo que si no fuera así, los suplentes son quienes asumen dichos cargos.

Por eso, dijo que actualmente el instituto electoral se encuentra integrando las mesas directivas de casilla, en aras de que las 496 previstas para el municipio de San Juan del Río y Amealco, cuenten con todos sus funcionarios de casillas, de tal manera que el día de la contienda electoral, sean quienes reciban y cuenten los votos.