"ATARI", el tema de Danna que explora la liberación sexual

Danna Paola -o solo Danna- explora el tema de la liberación sexual en nuevo video musical llamado "ATARI" perteneciente a su más reciente y viral lanzamiento musical, "Childstar". En reciente publicación en sus redes sociales comparte su perspectiva sobre la creación del proyecto visual.

"Para mí, el sexo es mucho más profundo que solo un acto físico, es un acto espiritual, es una danza de almas en un punto único. El conectar con una persona a ese nivel se vuelve incluso hasta poético. ¿Qué pasaría si todos bebiéramos un elixir azul mágico que borrara por completo nuestros límites de egocentrismo y nos permitiera vivir todas nuestras emociones y sentidos para experimentar la conexión humana sin prejuicios ni tabúes? ATARI es justo eso, la libertad de disfrutar al 100% el acto", explicó la artista a través de su Instagram.

El sencillo es la segunda canción más escuchada de su reciente disco, por detrás de "XT4S1S" rola que tiene poco más de 154 millones de reproducciones. En este nuevo proyecto musical, la cantante buscó reinventar su imagen y estilo sonoro, mismos que han recibido una variedad de reacciones por parte de las audiencias.

"Cada era supera a la otra, y esta se siente más genuina, por fin sintiéndote TÚ. Felicidades Danna", expresó un usuario en el post de Instagram; no obstante, la cantante también ha enfrentado una serie de críticas donde se le acusa de estar copiando el trabajo de artistas como Dua Lipa o Britney Spears, pese a ello, la cantante envió un mensaje claro de: "no me importa, yo seguiré haciendo lo que me gusta".

Danna visitará Querétaro el próximo 8 de junio para cerrar el Tazón México VII a las 19:00 horas en el Estadio Corregidora. Pese a que es un evento deportivo, la cantante traerá una probadita de su tour en vivo para los espectadores, lo que garantiza ser un evento imperdible en nuestra ciudad.

