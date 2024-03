¡El fin de una era! Dr. Simi anuncia su retiro

La famosa botarga de Dr. Simi anunció su retiro indefinido de su carrera, lo que ha alarmado a usuarios en redes sociales.

A través de su cuenta oficial, el famoso personaje de las Farmacias Similares, el Dr. Simi, dio a conocer a sus seguidores que se tomará un descanso de los escenarios.

“Como todos saben en estos años he estado presente en los mejores eventos. He sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades”, indicó la botarga.

En los últimos años, la imagen del Dr. Simi se ha vuelto sumamente popular dentro de los eventos masivos en México. Desde aquella vez en el 2021 que Aurora recibió –por primera vez en la cultura de conciertos de nuestro país– un peluche del Dr. Simi, estos muñecos se volvieron imperdibles dentro de la relación entre fans y artistas. Además se han vuelto los favoritos del público por el hecho de que los peluches son realizados desde Puebla por las manos de personas que padecen alguna discapacidad.

Celebridades como Dua Lipa, Harry Styles, Adele, Rosalía, The Strokes, Coldplay, y muchos otros han recibido un Dr. Simi por parte de un mexicano.

Usuarios han especulado que el anuncio del Dr. Simi hace referencia a tomarse unas vacaciones de Semana Santa, y no a un retiro oficial; sin embargo, no hay mucha claridad sobre el significado del “retiro indefinido”.