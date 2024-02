Michelle Rodríguez en llanto por críticas a su cuerpo

La actriz, cantante y comediante mexicana se ha convertido en un ejemplo a seguir para otra mujeres, sin embargo hay un tema que a lo largo de los años la ha agobiado.

A principios de este año, Michelle Rodríguez habló sobre su drástica pérdida de peso en una entrevista donde compartió que desde que tenía 8 años luchó para transformar su imagen y batalló con kilos de más.

Ahora en entrevista con el influencer Juan Pablo Zurita, habló sobre las fuertes críticas que enfrenta todos los días a través de comentarios negativos hacia su físico.

"Pensar que mi imagen y mi cuerpo pueden producirme vergüenza me parece un dolor profundo, porque pues tú no más no me veas, pero yo me veo todos los días y estarme diciendo 'no, no'", platicó entre lágrimas.

"Me lleva a un lugar dolorosísimo, de que quiero llorar muchísimo, pensar que estoy avergonzada de salir a la calle. No manches, lo que queremos es pasarla mejor… este cuerpo es el que tengo y esta vida es la que tengo y no le voy a parar".

Afirmó que a pesar de todos esos feos comentarios, no tiene porqué sentir pena o vergüenza por su figura.

"No me da pena porque este cuerpo es el que canta, el que decide y habla y estos brazos son los que te abrazan, si quieres o te empujan".