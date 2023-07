Advierte PRI que ola guinda podría llegar a Querétaro

Sería deshonesto decir que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no podría llegar a Querétaro, toda vez que se ha visto que la oleada guinda ha alcanzado en diversos estados del país, además de que en comicios federales como los del 2018 ganaron varias posiciones en la entidad, afirmó la presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos.

Reconoció que existe la posibilidad de que Morena gane terreno y algunos espacios que estarán en juego en las elecciones de 2024 dentro de la entidad, pues recordó que en la última elección donde se eligió presidente de la república, Morena obtuvo una cantidad de votos importantes en las ciudades más importantes del estado que son Querétaro y San Juan del Río, incluso, apuntó, los candidatos del partido guinda ganaron en el caso de las diputaciones federales.

“Sería como no prudente y no honesto decir que aquí Morena no. Simplemente, hay que recordar que, en el 2018, cuando hubo elección federal, pues aquí, Morena ganó diputados federales, ganó diputaciones locales, principalmente en la capital y tuvo una cantidad de votos, en el municipio de Querétaro, muy importantes, en San Juan (…). Hoy no tendríamos por qué creer que el comportamiento que está teniendo Morena en todo el país no va a llegar aquí”, comentó.

Aclaró que sus afirmaciones no quieren decir que Morena arrasará en las elecciones del próximo año, sino una proyección, considerado que todo puede ocurrir en los comicios donde, además de estar en juego la Presidencia de la República, también se renovará a los integrantes del Congreso de la Unión, el Congreso Local, así como las alcaldías de los 18 municipios que conforman el estado.

Con la victoria de Morena en el Estado de México en las elecciones de junio pasado, el partido fundado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobierna 21 estados del país.

“Tampoco quiere decir que con esto estoy diciendo que ya, ellos ganan. No. Querétaro por la composición que tiene y el crecimiento poblacional, la verdad es que es un estado, y siempre lo digo, al que le gusta la alternancia. Entonces, todo puede pasar. Como siempre lo digo, ni las victorias ni las derrotas son eternas”, subrayó.

Finalmente, la dirigente estatal del PRI expresó que se continúa trabajando para generar una estructura partidista sólida que compita en las elecciones del próximo año. Agregó que las labores actualmente se realizan en miras de que no haya una alianza con los otros partidos de oposición (PAN y PRD). No obstante, dijo, el partido tricolor estará preparado para otra decisión.